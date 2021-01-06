Премиум-эконом – это салон нового класса для пассажиров авиакомпании Emirates Airlines.

Пока установлен только один такой салон. Еще пять A-380 оборудуют в 2021 и 2022 годах.Также новые Boeing 777X, поставки которых начнутся с 2023 года, сообщает Avianews.

Читайте також: Стюардеси вийшли з готелю і їх оштрафували на 13 тисяч доларів

Премиум-эконом будет размещаться в носовой части первой палубы огромных лайнеров Airbus A-380, где смогут разместиться 56 пассажиров.



Новый салон премиум-эконом \ Фото Emirates Airlines

В эконом-классе кресла пассажиров расположены по схеме 3+4+3, то в новом премиум-экономе они будут располагаться по схеме 2+4+2.



У пассажиров будет больше места \ Фото Emirates Airlines

Сидения стали шире, с большим пространством для ног. Стенка кресла оборудована экранаом с диагональю 13,3 дюйма. А салон оснащен двумя отдельными туалетами.

Смотрите видео о новом салоне: