Преміум-економ – це салон нового класу для пасажирів авіакомпанії Emirates Airlines.

Поки встановлений тільки один такий салон. Ще п'ять A-380 обладнають в 2021 і 2022 годах. Также нові Boeing 777X, поставки яких почнуться з 2023 року, повідомляє Avianews.

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Преміум-економ буде розміщуватися в носовій частині першій палуби величезних лайнерів Airbus A-380, де зможуть розміститися 56 пасажирів.



Новий салон преміум-економ \ Фото Emirates Airlines

В економкласі крісла пасажирів розташовані за схемою 3 +4 +3, то в новому преміум-економі вони будуть розташовуватися за схемою 2+4 +2.



У пасажирів буде більше місця \ Фото Emirates Airlines

Сидіння стали ширше, з великим простором для ніг. Також стінка крісла обладнана екранами з діагоналлю 13,3 дюйма. А у салоні є два окремих туалети.

Дивіться відео про новий салон: