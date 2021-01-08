Як тільки прийшов новий рік, авіакомпанії почали активно закликати подорожувати світом. Щоб залучити якомога більше мандрівників, вони пропонують значні знижки на квитки на увесь сезон.

Деякі акції пропонують забронювати переліт за символічною ціною, про це повідомляється на сайті авіакомпанії "Qatar Airways".

Читайте також Куди можна їхати в січні: МОЗ оприлюднило новий перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Авіакомпанії пропонують святкові акції

Знижки та розпродажі проводить "Qatar Airways" – в різні куточки світу можна забронювати авіаквитки за ціною від 14 000 гривень. Також дешеві авіаквитки з'явилися в авіакомпанії "Turkish Airlines".

В які країни можна полетіти дешевше

18 грудня 2020 року авіакомпанія "Qatar Airways" відновила польоти в Київ після карантину. До 14 січня на сайті пропонується забронювати перельоти економ-класу за ціною від 14 000 гривень, а в бізнес-класі – від 39 000 гривень. Дату польоту можна вибрати до 30 листопада 2021 року.

Святкові акції діють у таких напрямках:

Занзібар – 9 січня сюди можна полетіти за ціною від 10 304 гривні в один кінець з двома пересадками.



Дешеві авіаквитки у Занзібар / poehalisnami.ua

Мальдіви – квиток 8 січня коштує від 10 829 гривень в один кінець.

Шрі-Ланка (Коломбо) – 3 лютого можна полетіти за 7 785 гривень в один кінець.

За акційною ціною можна придбати квитки як в Азію та Африку, так і міста в США й Австралії. Наприклад, мандрівники, що сумують за Таїдандом, Балі та Індією можуть придбати квитки на весняні місяці з надією, що туризм в цих країнах відновиться. А на найближчі дати квитки навіть дешевші.

Куала-Лумпур – 13 січня можна полетіти за 13 964 гривень в один кінець, а в Делі можна забронювати квиток на 27 березня за 7 443 гривень в один кінець.

Цікаво Авіакомпанія представила новий клас у літаках

У авіакомпанії "Turkish Airlines" можна знайти акційні квитки в ОАЕ на весь рік. Полетіти з Києва та Одеси в Дубай за ціною від 166 євро в обидва кінці можна як у лютому, так і в серпні.