Для въезда больше не нужны тесты на коронавирус, сертификаты о вакцинации или другие требования, такие как карантин.

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Мадейра отменяет все ограничения для туристов

Несмотря на то, что для туристов нет ограничений, и в дальнейшем рекомендуется зарегистрироваться в "Madeira Safe".

Острова Мадейра готовы приветствовать путешественников в своем раю этого весеннего сезона без ограничений до въезда, как для вакцинированных, так и для невакцинированных путешественников.

– говорится в сообщении.

При этом тестирование требуется только при необходимости возвращения в страну происхождения. Если тест будет положительным, то придется отправиться на пятидневный карантин.

Какие правила действуют на острове:

маски обязательны в открытых или закрытых помещениях для лиц в возрасте от 6 лет;

требовать от гостей подтверждения вакцинации или свидетельства о выздоровлении – каждое заведение решает само. Поэтому туристам следует брать документы с собой.

Новые правила уже начали действовать, но только на острове – въезд в Португалию для туристов пока ограничен.

Обратите внимание! Португалия разрешила въезд путешественникам, привитым вакциной CoronaVac (Sinovac).

Так, для въезда на материковую часть Португалии необходимо:

сертификат о полном курсе вакцинации или сертификат об выздоровлении (европейский COVID-сертификат или украинский цифровой COVID-сертификат сгенерированный в приложении "Дія", с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки вакциной Janssen, AstraZeneca Pfizer);

(европейский COVID-сертификат или украинский цифровой COVID-сертификат сгенерированный в приложении "Дія", с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки вакциной Janssen, AstraZeneca Pfizer); заполнить специальную форму (лучше заполнить после регистрации на рейс, на котором путешественники прибывают в Португалию, и до посадки в самолет).

Кроме того, с 7 февраля власти Португалии отменили тесты для вакцинированных туристов.

COVID-19 в Португалии: по данным Worldometer, по состоянию на 23 февраля 2022 года в стране выявлен 3 206 281 случай заражения коронавирусом, из них 20 894 летальных.