10 городов мира с лучшей уличной едой: где можно попробовать вкусные блюда

Уличная еда уже давно стала неотъемлемой частью путешествий. С ней ассоциируются вьетнамские бань ми, мексиканские тако или итальянская пицца. Многие гурманы даже планируют свои маршруты по лучшим местам ради того, чтобы попробовать эти лакомства.

Рейтинг лучших городов мира по уличной еде возглавила не азиатская страна, а Париж, говорится в исследовании Radical Storage. В первую десятку вошли почти все европейские города.

В каких странах лучшая уличная еда?

Эксперты проанализировали почти 7 тысяч продавцов уличной еды в 100 самых посещаемых городах мира.

В ходе исследования учитывались количество заведений с рейтингом более четырех звезд, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд, а также плотность продавцов на квадратный километр.

К категории уличной еды отнесли продуктовые киоски и фудтраки, а также рестораны, специализирующиеся на традиционных блюдах этого формата.

Первое место занял Париж. Почти 70% заведений имеют хороший рейтинг. Также здесь отмечается высокая концентрация продавцов уличной еды.

Сразу за Парижем в тройку вошли два греческих города – Афины и Салоники. Афины получили высокий балл благодаря широкому выбору кухонь, а преимуществом Салоник стала доступная уличная еда по бюджетной цене.



Гирос – популярное греческое блюдо / Фото Pexels

Десятку городов пополнили города из других известных стран, куда часто приезжают туристы со всего мира.

10 лучших городов мира для уличной еды

Париж, Франция; Афины, Греция; Салоники, Греция; Барселона, Испания; Лондон, Великобритания; Родос, Греция; Рим, Италия; Ханой, Вьетнам; Будапешт, Венгрия; Амстердам, Нидерланды.

Туристы в Барселоне могут попробовать пан кон томате – хлеб с помидорами и оливковым маслом, который считается одной из гастрономических визитных карточек Каталонии. В Лондоне обязательно стоит попробовать фиш-энд-чипс, на Родосе – гирос и сувлаки, в Риме – жареные рисовые шарики с моцареллой, которые называются супли.

В Ханое очень популярен знаменитый суп фо. В Будапеште туристы любят пирог кюртешкалас, а в Амстердаме – сельдь по-голландски.