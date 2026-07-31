Рейтинг лучших городов мира по уличной еде возглавила не азиатская страна, а Париж, говорится в исследовании Radical Storage. В первую десятку вошли почти все европейские города.

В каких странах лучшая уличная еда?

Эксперты проанализировали почти 7 тысяч продавцов уличной еды в 100 самых посещаемых городах мира.

В ходе исследования учитывались количество заведений с рейтингом более четырех звезд, разнообразие кухонь, наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд, а также плотность продавцов на квадратный километр.

К категории уличной еды отнесли продуктовые киоски и фудтраки, а также рестораны, специализирующиеся на традиционных блюдах этого формата.

Первое место занял Париж. Почти 70% заведений имеют хороший рейтинг. Также здесь отмечается высокая концентрация продавцов уличной еды.

Сразу за Парижем в тройку вошли два греческих города – Афины и Салоники. Афины получили высокий балл благодаря широкому выбору кухонь, а преимуществом Салоник стала доступная уличная еда по бюджетной цене.



Гирос – популярное греческое блюдо / Фото Pexels

Десятку городов пополнили города из других известных стран, куда часто приезжают туристы со всего мира.

10 лучших городов мира для уличной еды

Париж, Франция; Афины, Греция; Салоники, Греция; Барселона, Испания; Лондон, Великобритания; Родос, Греция; Рим, Италия; Ханой, Вьетнам; Будапешт, Венгрия; Амстердам, Нидерланды.

Туристы в Барселоне могут попробовать пан кон томате – хлеб с помидорами и оливковым маслом, который считается одной из гастрономических визитных карточек Каталонии. В Лондоне обязательно стоит попробовать фиш-энд-чипс, на Родосе – гирос и сувлаки, в Риме – жареные рисовые шарики с моцареллой, которые называются супли.

В Ханое очень популярен знаменитый суп фо. В Будапеште туристы любят пирог кюртешкалас, а в Амстердаме – сельдь по-голландски.