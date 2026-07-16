Речь идет об одной вещи, которая не только красиво выглядит, но и имеет практическое применение. Об этом интересном сувенире рассказала блогер Татьяна @mrs.korol в своем инстаграме.

Какой сувенир стоит привезти из Испании?

Пользовательница отметила, что эта вещь есть на кухне у каждого испанца. Речь идет о специальной керамической тарелке-терке из Каталонии. Часто ее расписывают вручную, поэтому она имеет уникальный вид.

Но вся изюминка в том, почему тарелка не только украшает кухню, но и помогает готовить традиционные испанские блюда в домашних условиях.

Главной особенностью этой керамической тарелки является рельефная поверхность, на которой можно натирать различные продукты. Чаще всего ее используют для приготовления pan con tomate – хлеба с помидорами, который является символом местной кухни.

Приготовить такую закуску очень просто. Сначала на тарелку нужно натереть зубчик чеснока, а затем круговыми движениями раздавить спелый помидор. В смесь нужно добавить щепотку соли и оливковое масло. Полученную смесь выкладывают на хрустящий хлеб или багет.

Как выглядит испанская тарелка: смотрите видео

В результате получится простая, но очень вкусная закуска, которая идеально передает атмосферу каталонской кухни. Поэтому такая тарелка станет не просто сувениром, а способом привезти частичку Испании домой.

Автор видеоролика также добавила, что на такой керамической поверхности удобно натирать авокадо, шоколад или орехи, поэтому тарелка станет полезным аксессуаром для повседневного приготовления пищи.

Какие сувениры можно привезти из разных стран?

Путешествуя по разным странам, можно привезти чай из Великобритании, шоколад из Швейцарии, кленовый сироп из Канады и ром с Барбадоса.

Кроме того, к популярным сувенирам относятся французские береты, немецкое пиво, голландские сабо, венецианские маски из Италии и Lego из Дании.