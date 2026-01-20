Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Aes.Trips.

Что привезти из разных стран мира?

Путешествуя по разным странам, всегда важно привезти особый, уникальный подарок. Поэтому стоит заранее знать, какие именно продукты или сувениры стоит приобрести, чтобы сделать сюрприз по-настоящему незабываемым.

Из Великобритании: чай с печеньем, лимонный джем, конфеты Toffee, соус HP.

Из Египта : чай, каркаде, халва, изделия из папируса и финики.

: чай, каркаде, халва, изделия из папируса и финики. Из Швейцарии: швейцарский шоколад, настойка из пяти трав, набор для фондю и сыр Raclette.

Привезите чай из Великобритании / фото Canva

Из Китая: наборы чая, палочки, куриные лапки, крем с датой рождения.

Из Бельгии: бельгийский шоколад, вафли, печенье Speculoos, специи, сыр Chimay.

В Северной Америке особенно популярны сувениры, связанные с местной кухней. В Соединенных Штатах лидируют сладости, в Канаде кленовый сироп, на Барбадосе ром, а на Ямайке Blue Mountain Coffee, роскошная смесь, что продается исключительно в этой стране. В Южной Америке туристы ценят не только ром и кофе: из Бразилии часто привозят гамаки, а в Боливии популярны пончо, пишет Vacations Travel.

Шоколад остается безоговорочным фаворитом в Швейцарии, Бельгии и Ирландии. Также популярны: французские береты, немецкое пиво, нидерландские сабо и венецианские маски из Италии. В Дании самым популярным сувениром остается Lego – именно здесь он был создан. А в Англии часто выбирают зонтики, вероятно, из-за переменчивой и непредсказуемой погоды.

Какие еще сувениры стоит привозить из путешествий?