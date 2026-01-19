Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Julia.berkuta.
Что лучше выбрать: Драгобрат или Буковель?
Если вы любите кататься на подготовленных трассах и цените комфорт, вам точно стоит ехать в Буковель. Здесь можно наслаждаться спусками по заснеженным склонам, любоваться красивыми пейзажами, слушать музыку и почувствовать настоящую европейскую атмосферу. Современные отели с базовыми удобствами, стильные рестораны с разнообразным меню – здесь выбор на любой вкус и кошелек.
Какой горнолыжный курорт стоит выбрать / инстаграм julia.berkuta
Если же вы хотите убежать от суеты туристических масс, хотите простоты и свободы, ваш выбор – Драгобрат. Здесь можно испытать свои навыки катания, попробовать фрирайд и кататься без ограничений, буквально касаясь гор руками. Для тех, кому не важны рестораны, стиль или комфорт, Драгобрат станет настоящим раем.
Драгобрат недаром считают самым высокогорным курортом Украины: он расположен в горном массиве Свидовец на значительной высоте, пишет "Карпатиум". Нижние точки здесь начинаются примерно с 1400 метров, а самая высокая вершина горы Стог достигает 1707 метров над уровнем моря.
Где можно покататься на лыжах за границей?
Мы уже подробно рассказывали, сколько стоит покататься на лыжах в Словакии. О своем опыте отдыха рассказывает украинская тревел-блогер Юлия Беркута, а именно катание на лыжах. Например, проживание на три ночи с прямым выходом на склон, завтраками и ужинами стоит 1 225 евро.
Или же, узнайте, где покататься на лыжах за границей без очередей и толп туристов. Например, Зеефельд, Австрия – этот курорт расположен в самом центре Тирольских Альп, недалеко от Инсбрука. Здесь сочетаются спортивное наследие и современная альпийская элегантность.