Рейтинг найкращих міст світу з вуличною їжею очолила не азійська країна, а Париж, йдеться у дослідженні Radical Storage. До першої десятки увійшли майже усі європейські міста.
У яких країнах найкраща вулична їжа?
Фахівці проаналізували майже 7 тисяч продавців вуличної їжі у 100 найбільш відвідуваних містах світу.
Під час дослідження враховували кількість закладів із рейтингом понад чотири зірки, різноманітність кухонь, наявність вегетаріанських, веганських та безглютенових страв, а також щільність продавців на квадратний кілометр.
До категорії вуличної їжі віднесли продуктові кіоски та фудтраки, а ще ресторани, що спеціалізуються на традиційних стравах цього формату.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Перше місце посів Париж. Майже 70% закладів мають хороший рейтинг. Також тут помітна висока концентрація продавців вуличної їжі.
Одразу за Парижем до трійки увійшли два грецькі міста – Афіни та Салоніки. Афіни отримали високий бал завдяки широкому вибору кухонь, а перевагою Салоніків стала доступна вулична їжа за бюджетною ціною.
Гірос – популярна грецька страва / Фото Pexels
Десятку міст поповнили міста з інших відомих країн, куди часто навідуються туристи зі всього світу.
10 найкращих міст світу для вуличної їжі
- Париж, Франція;
- Афіни, Греція;
- Салоніки, Греція;
- Барселона, Іспанія;
- Лондон, Велика Британія;
- Родос, Греція;
- Рим, Італія;
- Ханой, В'єтнам;
- Будапешт, Угорщина;
- Амстердам, Нідерланди.
Туристи у Барселоні можуть спробувати пан кон томате – хліб з томатами та оливковою олією, яка вважається однією з гастрономічних візитівок Каталонії. У Лондоні неодмінно варто спробувати фіш-енд-чіпс, у Родосі – гірос та сувлакі, у Римі – смажені рисові кульки з моцарелою, які називаються суплі.
У Ханої дуже популярним є знаменитий суп фо. У Будапешті туристи люблять пиріг кюртешкалас, а в Амстердамі – оселедець по-голландськи.