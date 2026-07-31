Рейтинг найкращих міст світу з вуличною їжею очолила не азійська країна, а Париж, йдеться у дослідженні Radical Storage. До першої десятки увійшли майже усі європейські міста.

У яких країнах найкраща вулична їжа?

Фахівці проаналізували майже 7 тисяч продавців вуличної їжі у 100 найбільш відвідуваних містах світу.

Під час дослідження враховували кількість закладів із рейтингом понад чотири зірки, різноманітність кухонь, наявність вегетаріанських, веганських та безглютенових страв, а також щільність продавців на квадратний кілометр.

До категорії вуличної їжі віднесли продуктові кіоски та фудтраки, а ще ресторани, що спеціалізуються на традиційних стравах цього формату.

Перше місце посів Париж. Майже 70% закладів мають хороший рейтинг. Також тут помітна висока концентрація продавців вуличної їжі.

Одразу за Парижем до трійки увійшли два грецькі міста – Афіни та Салоніки. Афіни отримали високий бал завдяки широкому вибору кухонь, а перевагою Салоніків стала доступна вулична їжа за бюджетною ціною.



Гірос – популярна грецька страва / Фото Pexels

Десятку міст поповнили міста з інших відомих країн, куди часто навідуються туристи зі всього світу.

10 найкращих міст світу для вуличної їжі

Париж, Франція; Афіни, Греція; Салоніки, Греція; Барселона, Іспанія; Лондон, Велика Британія; Родос, Греція; Рим, Італія; Ханой, В'єтнам; Будапешт, Угорщина; Амстердам, Нідерланди.

Туристи у Барселоні можуть спробувати пан кон томате – хліб з томатами та оливковою олією, яка вважається однією з гастрономічних візитівок Каталонії. У Лондоні неодмінно варто спробувати фіш-енд-чіпс, у Родосі – гірос та сувлакі, у Римі – смажені рисові кульки з моцарелою, які називаються суплі.

У Ханої дуже популярним є знаменитий суп фо. У Будапешті туристи люблять пиріг кюртешкалас, а в Амстердамі – оселедець по-голландськи.