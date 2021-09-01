По-богатому: Qatar Airways показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь
Источник:avianews.com
Авиакомпания Qatar Airways в этом году отмечает 4-ю годовщину с начала запуска регулярных полетов в Киев. По этому случаю впервые в аэропорту Борисполь показала журналистам, как выглядит внутри ее Boeing 787-8 Dreamliner– "лайнер мечты".
Этот самолет катарская авиакомпания использует для большинства рейсов в Киев в последние 2 месяца. До сих пор его салоны могли увидеть только пассажиры.
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Авиалайнер содержит один салон бизнес-класса и два салона экономкласса.
В аэропорту "Борисполь" пассажиры заходят на борт через вторую дверь и сразу оказываются в гостиной самолета, которая выполняет роль барной стойки для пассажиров бизнес-класса.
Бизнес-класс Boeing 787-8 оснащен 22 креслами. Здесь пассажир может выйти в проход, разложить свое кресло в горизонтальную кровать и воспользоваться экранами развлекательной системы.
В то же время экономкласс Dreamliner имеет схему размещения сидений 3 + 3 + 3 – девять в каждом ряду. В общем 232 сиденья.
Qatar Airways показала, как выглядит "лайнер мечты" / Фото Александра Мироненка, avianews.com
Отмечается, что при посадке все пассажиры получают подушку, плед и наушники, а также бесплатную бортовую систему развлечений, в том числе в экономклассе.
Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021: коротко
Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.
10 лучших авиакомпаний мира 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.
Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways ввела прямые рейсы из Киева в США.