Ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Государственное агентство развития туризма представило третий видеоролик проекта "Путешествуй Украиной", который посвященный Чернобылю.

Ролик с кадрами из Зоны отчуждения, Гостуризм опубликовал в Фейсбуке.

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Чернобыльская зона отчуждения – это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни. Чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руинах, сделанной цивилизацией. Здесь вы можете побыть наедине с собой и миром, понять то, что обычно скрывается за серой обыденностью, – сообщается в заметке.

Главную роль в видео исполнил украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион – Юрий Чебан. Саундтреком стала песня "Город" в исполнении ONUKA.

Смотрите проморолик о Чернобыле онлайн:

Что за проект?

Проект "Путешествуй Украиной" – первая масштабная промокампания, ориентированная на развитие внутреннего туризма в Украине. Он реализуется на волонтерских началах с участием государства, местной власти, бизнеса и креативных индустрий.

В ведомстве Гостуризма указано, что их целью является привлечь украинцев к путешествиям по родной стране. Но речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины.

Ранее проект "Путешествуй Украиной" уже представил видеоролики, посвященные заповеднику "Аскания-Нова" и Хортицы.

Смотрите проморолик о заповеднике "Аскания-Нова" онлайн:

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Смотрите проморолик о Хортице онлайн:

Путешествуйте Украиной!