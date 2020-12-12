Пандемия COVID-19 не стала препятствием для экскурсий в Чернобыль и Припять. Зимняя Зона охотно встречает гостей. Однако защитные маски там – такая же необходимость, как индивидуальные дозиметры. Это первый закон, который озвучит экскурсовод.

Как осуществить максимально комфортное путешествие в зимнюю Зону читайте в материале 24 канала.

Заметьте В Чернобыльской зоне запустят 4G: как это будет спасать от пожаров

На КПП можно согреться кофе. Его готовят в желтой сувенирной лавке, украшенной знаком радиации. В конце концов, желтый – это цвет зоны. Он там везде. На пластиковых стаканах для кофе, дозиметрах, предупредительных знаках, вывесках и тому подобное.

Когда уже проверены все документы, автобус наконец пропускают в Зону. Напоследок экскурсовод предупреждает: курить можно не везде и фотографировать некоторые локации тоже запрещено.

По обе стороны дороги раскинулись заснеженные леса. Кое-где еще можно увидеть осеннее желтые листья, будто даже лес пытается вписаться в общую атмосферу. Кажется, что там особенного: такой же зимний лес, как был от самого Киева. Однако вокруг что-то неповторимо изменилось – и это чувствуется во всем.

Сквозь безлистые деревья виднеются забытые дома. Большинство из них уже смотрят на мир слепыми ставнями. Стекло давно рассыпалось, сложилось в причудливую мозаику и теперь сверкает сквозь паутину первого снега.

Зимний маршрут в Зону

Первая остановка – село Залесье. Большое село Зоны. Дозиметры там молчат. Однако когда один из туристов ставит на снег рюкзак, экскурсовод хмурит брови: лучше так не рисковать.

За улицами в Залесье теперь ухаживает разве метель. Никто не посыпал солью месиво из первого снега и болота. На куче сгнивших листьев лежат чьи-то зеленые кости.

Между безлистными кронами деревьев скрывается дом культуры. Старая киноафиша приглашает всех на сеанс 26 апреля 1986 года. Заглянув в окно, можно рассмотреть просторный зал. Когда-то там танцевали люди. Однако музыка стихла навсегда.

Село – чистое. Поэтому можно войти в чей-то дом. Сквозь дырявые крыши на старую печь падают снежинки. В окно залетает холодный ветер, он перелистывает страницы детской тетради по математике, забытой на письменном столе. На полочке в ванной – засахаренный бальзам для волос. На подоконнике кто-то забыл недочитанную книгу с закладкой где-то на середине текста. Так невольно можно стать свидетелем чужой забытой жизни. Жизни, в которую тебя никто не приглашал.

Автобус едет дальше. Во время метели невольно чувствуешь благодарность, что между остановками – достаточно большое расстояние. Можно согреться. На подошвах обуви медленно тает чернобыльский снег.

Село Залесье / Фотографии для 24 канала Андрея Шуманского и Оли Саган

Вторая остановка – Чернобыль. Туристы охотно фотографируются возле знака при въезде в город. Перечитываешь буквы и они с недоверием складываются в знакомое еще со школьных траурных линеек название – Чернобыль. Радость смешивается с недоверием. Надо же, мы – здесь, мы наконец добрались.

Дозиметры продолжают молчать. Заброшенный город имеет допустимый уровень радиации.



Чернобыль / Фото Андрей Шуманский

Третья остановка – "Дуга" – загоризонтная радиолокационная станция. Проще говоря, радар. Настолько мощный, что советская власть еще до аварии превратила его территорию в поселение Шредингера: вроде есть, а вроде и нет. Для детей офицеров возле "Дуги" открыли школу. И тетради им подписывали как ученикам школы №3 в Чернобыле. Хотя все и знали, что в Чернобыле только 2 школы.

Заметьте Без каких-либо ограничений: в Минприроды сообщили, когда можно будет жить в Чернобыле

"Дуга" – фантастическая 150-метровая металлическая конструкция прорезает серое свинцовое небо.

Экскурсовод терпеливо ждет, пока все сфотографируются. Предупреждает, что залезать на "Дугу" не стоит, потому что некоторым здесь уже не повезло. Медлить не стоит. Быстро стемнеет. Едем дальше.



Радар "Дуга" / Фото Андрей Шуманский



​Радар "Дуга" / Фото Андрей Шуманский

Обратите внимание! В 2017 году турист из Беларуси погиб, сорвавшись с высоты 15 метров. Он пытался покорить "Дугу".

На горизонте вырисовываются очертания ЧАЭС. Туристы выходят из автобуса, и впервые оживают дозиметры. Их звук – короткий, но ощутимый. Он чем-то напоминает укол иглы.

С каждым шагом уровень радиации увеличивается. А тогда – вдруг уменьшается. Чтобы через метр-два снова подпрыгнуть. Туристы улыбаются, немного смущенно переглядываются между собой и фотографируют дозиметры.

Экскурсовод предупреждает: здесь фотографируйте, а когда будем у ЧАЭС, нельзя, я скажу. Опять садимся в автобус.

Четвертая остановка – ЧАЭС. Среди заснеженных полей она, как гора, застыла между прошлым и настоящим. Напротив – пожарная часть.

Именно с нее в 1986 году спасатели выезжали тушить пламя, что не боялось воды.

ЧАЭС – режимный объект. Фотографировать его можно только со стороны памятника на смотровой площадке. Экскурсовод предупреждает: если нарушить правило, будут проблемы с полицией, здесь за этим следят.

Уровень радиации здесь – довольно низкий. Намного ниже, чем был тогда, когда ЧАЭС лишь виднелась на горизонте.



ЧАЭС / Фото Андрей Шуманский

Пятая остановка – "Рыжий лес". Дозиметр там снова оживает. И чем ближе наклоняешь его к земле, тем выше уровень радиации. На кустах и деревьях видны остатки осенних листьев, действительно, рыжих. А вот местные елки – зеленые-зеленые, пушистые. Несмотря на радиацию, их хочется потрогать.



Дозиметр / Фото Андрей Шуманский

Шестая остановка – Припять. Город будто окружает туристов и замыкается, как кольцо. Сквозь многоэтажки растут деревья. Их верхушки движутся от ветра. Здания оплели кусты, сквозь бетонные плиты проросли травы. На фоне снега краснеют ягоды шиповника и барбариса.

Прежде всего туристов ведут в гостиницу "Полесье", "Универмаг" и дворец культуры "Энергетик". Природа берет свое. Она побеждает и прорастает сквозь стены бывших визиток Припяти. Когда-то там, видимо, была самая шумная локация в городе. А теперь – тихая. Ведь даже звери туда приходят реже, чем на другие точки.

Впереди – парк развлечений. Беспорядочно застыли за сеткой из ветвей цветные машинки. Они – как подарки, которые Дед Мороз высыпал в город для детей Припяти, однако не успел расставить в правильном порядке. Ждал, наверное, следующего года.

Обратите внимание Представили виртуальную выставку Чернобыля: ее можно посмотреть онлайн и в VR-шлемах – видео

Экскурсовод раскручивает карусель. Тихонько скрипит старый механизм, и вот уже перед глазами пробегают детские кресла, раскрашенные в яркие цвета.

Над заснеженным городом в венке из веток виднеется колесо. Пожалуй, главный символ Припяти. Рекордсмен по количеству перепечатки на открытках и сувенирных магнитиках.

К нему можно подойти очень близко. Можно даже коснуться нижних кабинок. Экскурсовод рассказывает, что многие европейские специалисты приезжали, хотели запустить колесо, но пока не удалось.

Припять / Фотографии для 24 канала Андрея Шуманского

Прощание с Зоной

На прощание Зона еще обильнее засыпает туристов снегом. В окнах, где жители Припяти могли бы зажечь свет, густеет темнота.

На дорогу выбегает черный кот. Он с интересом и даже легким пренебрежением осматривает туристов, а тогда скрывается за старыми бочками.

Опять просыпаются дозиметры. Однако на этот раз они звучат уже как-то прощально.

Автобус не успел выехать из Зоны, но уже хочется развернуть его и вернуться обратно. Еще хоть немного постоять возле "Дуги" и посмотреть, как над колесом обозрения в Припяти восходит солнце нового дня.

Главный минус зимнего тура в Зоне

Главный минус поездки в зимнюю зоне – это короткий световой день. Экскурсовод пытается выложить больше информации и показать больше локаций за гораздо более короткое, чем летом, время. Как следствие, можно не увидеть какую-то интересную достопримечательность или не успеть сделать фото у заветной локации.

Что взять с собой в зимнюю Зону

Дозиметр. Без него невозможно почувствовать Зону и понять, что там на самом деле произошло.

Теплую одежду. Однако главное не переусердствовать. Остановки не слишком длинные. Ко всем важнейшим объектам туристов подвезут. Преодолевать километры по заснеженной Зоне, растирая ледяные руки, во время обычной экскурсии точно не придется.

Термос или термочашку. Горячий чай или кофе в зимней Зоне станут настоящим подарком судьбы.

Дождевик или зонт. Метель – это, конечно, прекрасно, но не тогда, когда снег с дождем стекают по лицу.

Актуально В Чернобыльской зоне лошади Пржевальсокого гибнут в ловушках браконьеров: фото 18+

Где в Зоне можно пообедать

Взять еду с собой. Обедать на улице все равно не придется. Туристов со своими продуктами охотно впускают в местное кафе. Там можно купить теплый напиток или что-то из сладостей.

Заказать обед в местном кафе под названием "Десятка". Ценовая политика там довольно демократична. Блюда готовят из привезенных продуктов. Всюду царит чистота и порядок, поэтому туристам нечего бояться.

Кстати, кафе – настоящая машина времени. Переступив его порог, будто мгновенно оказываешься в 1986 году. Стены – окрашены в кислотный голубой цвет. Зал украшают старые репродукции, на столах выставлена классическая советская посуда. Там все на своем месте – в прошлом. Атмосферы добавляет даже старая сахарница, которую приносят к кофе.

Как повлияла пандемия COVID-19 на туризм в Зоне

Для туристов – фактически никак. Вот только в список общих требований добавили пункт об одноразовых перчатках и защитных масках. Стоит заметить, что маска в зимней Зоне – хороший друг. Когда в глаза сечет дождь с мокрым снегом, чувствуешь благодарность даже к малейшему защитному клочку ткани на собственном лице.

Является ли экскурсия опасной

Нет. Уровень радиации, полученный во время классического маршрута в Зоне, является минимальным. Об этом свидетельствует и сканирования при выезде с КПП. Путешествие можно считать завершенным только тогда, когда сканер показывает, что турист – чистый от радиации.

Внимание! Как бы безопасно не было вокруг, необходимо соблюдать все советы и предостережения экскурсовода.

Неожиданное открытие Зоны

Настоящим сюрпризом для туристов, которые любят животных, несомненно являются местные собаки. Они в Зоне чувствуют себя настоящими хозяевами. И, как положено, относятся к гостям с уважением и любовью.

Собак в Зоне можно гладить и обнимать. Однако ближе к Припяти их уже советуют остерегаться, потому что "бегают в Рыжем лесу".