До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Державне агентство розвитку туризму презентувало третій відеоролик проєкту "Мандруй Україною", який присвячений Чорнобилю.

Ролик з кадрами із Зони відчуження, Держтуризм опублікував у Фейсбуці.

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Чорнобильська зона відчуження – це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному та подумати про сенс життя. Щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленій цивілізацією. Тут ви можете побути наодинці із собою та світом, осягнути те, що зазвичай ховається за сірою буденністю, – повідомляється у дописі.

Головну роль у відео виконав український каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон – Юрій Чебан. Саундтреком стала пісня "Місто" у виконанні ONUKA.

Дивіться проморолик про Чорнобиль онлайн:

Що за проєкт?

Проєкт "Мандруй Україною" – перша масштабна промокампанія, орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Він реалізується на волонтерських засадах за участю держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій.

У відомстві Держтуризму зазначено, що їхньою метою є заохотити українців до подорожей рідною країною. Але не йдеться лише про відпочинок, а й про пізнання історії та культури України.

Раніше проєкт "Мандруй Україною" вже презентував відеоролики, які були присвячені заповіднику "Асканія-Нова" та Хортиці.

Дивіться проморолик про заповідник "Асканія-Нова" онлайн:

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Дивіться проморолик про Хортицю онлайн:

Мандруйте Україною!