В правительстве Италии продолжается обсуждение постепенного восстановления туристического бизнеса страны. В том числе рассматриваются возможные варианты открытия границ для иностранных туристов.

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Как известно, въезд в страну со 2 июня будут упрощаться для тех, кто получил прививку от COVID. Об этом рассказали в ответе на запрос РБК-Украина в посольстве Украины в Италии.

Речь идет о возможности открытия границ Италии, начиная со 2 июня этого года, для уже вакцинированных граждан ЕС, а не на условиях ПЦР-тестирование, как это было сделано в других странах, – уточнил РБК-Украина посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник.

Он добавил, что с этой целью итальянская сторона принимает активное участие в обсуждении на уровне ЕС возможности введения общеевропейского "Digital Green Pass" (паспорт вакцинации), который был представлен Европейской комиссией в марте 2021 года.

Дипломат подчеркнул, что решение о въезде в Италию иностранцев при наличии указанного "сертификата вакцинации" будут приниматься совместно с ЕС и в соответствии с эпидемиологической ситуации в стране. О правилах въезда в Италию с туристической целью вакцинированных лиц из стран вне ЕС, в частности Украины, посольство в официальном порядке будет информировать украинские органы государственной власти и граждан.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 апреля 2021 года в Италии обнаружены 3 878 994 случаев заражения коронавирусом, из них 117 243 летальных.

Правила въезда в Италию

Сейчас въезд в страну с целью туризма запрещен.

Исключение для граждан Украины – владельцев вида на жительство в Италии, или тех, кто въезжает в Италию из подтвержденных мотивов работы, здоровья, абсолютной необходимости. При въезде необходимо заполнить личную декларацию и пройти самоизоляцию.

Отметим, ранее Израиль заявил, что с 23 мая откроется для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию и переболели COVID-19. Однако есть еще условие.