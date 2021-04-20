В уряді Італії триває обговорення щодо поступового відновлення туристичного бізнесу країни. У тому числі розглядаються можливі варіанти відкриття кордонів для іноземних туристів.

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Як відомо, в'їзд в країну з 2 червня будуть спрощувати для тих, хто отримав щеплення від COVID. Про це розповіли у відповіді на запит РБК-Україна в посольстві України в Італії.

Мова йде про можливості відкриття кордонів Італії, починаючи з 2 червня цього року, для вже вакцинованих громадян ЄС, а не на умовах ПЛР-тестування, як це було зроблено в інших країнах, – уточнив РБК-Україна посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник.

Він додав, що з цією метою італійська сторона бере активну участь в обговоренні на рівні ЄС можливості введення загальноєвропейського "Digital Green Pass" (паспорт вакцинації), який був представлений Європейською комісією у березні 2021 року.

Дипломат підкреслив, що рішення щодо в'їзду до Італії іноземців за наявності вказаного "сертифіката вакцинації" будуть прийматися спільно з ЄС і відповідно до епідеміологічної ситуації в країні. Про правила в'їзду в Італію з туристичною метою вакцинованих осіб з країн поза ЄС, зокрема України, посольство в офіційному порядку інформуватиме українські органи державної влади та громадян.

За даними Worldometer, станом на 20 квітня 2021 року в Італії виявлено 3 878 994 випадків зараження коронавірусом, з них 117 243 летальних.

Правила в'їзду до Італії

Наразі в'їзд в кра'їну з метою туризму заборонений.

Виняток для громадян України – власників посвідки на проживання в Італії, або тих, хто в'їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, здоров'я, абсолютної необхідності. При в'їзді необхідно заповнити особисту декларацію та пройти самоізоляцію.

Відзначимо, раніше Ізраїль заявив, що з 23 травня відкриється для іноземних туристів, які пройшли вакцинацію і перехворіли на COVID-19. Однак є ще умова.