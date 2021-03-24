Всегда думали, что перезимовать в теплых краях могут только избранные из списка Forbes? Мы докажем, что вы ошибались.

Своим опытом поделилась путешественница Наталья Михнова, которая провела всю зиму с двумя маленькими детьми в Дахабе.

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Реалии жизни в Дахабе

Путешественница уверяет, что два месяца на море в Египте можно провести по цене двухнедельного пакетного тура.

Дахаб – это небольшой городок в Египте, расположенный на Синайском полуострове на берегу Красного моря. В часе езды от Шарм-эль-Шейхе. Город окружен горами, чуть дальше – пустыня.

Это не обычный отдых, который все представляют – здесь мало сетевых отелей. Однако расстраивайтесь, ведь здесь тоже есть чем заняться – различные виды йоги, музыкальные "джемы", совместные медитации, лекции, встречи и многое другое. Здесь легко завести новых друзей.



Улицы Дахаба \ Фото Ricardo Helass з сайту Pixabay

Дахаб – чудесное место, куда мы попали еще в начале декабря, и до сих пор не можем попрощаться с ним. Это были незабываемые месяца, которые подарили много прекрасных моментов, но не обошлось и без неприятностей. Несмотря на все, это однозначно один из самых крутых опытов в нашей жизни,

– отметила Наталья Михнова.

Безопасность в Дахабе

Уровень безопасности здесь очень высок. По дороге из Шарм-эш-Шейхе есть блок-посты – останавливают машину и проверяют документы. По словам путешественницы, в самом городе тоже безопасно, так как туристическая полиция всегда следит.

Однажды я в такси забыла рюкзак с телефоном и паспортом. Местные таксисты объединились, позвали полицейского, пересмотрели камеры наблюдения, узнали водителя, которому мы ехали, нашли его и доставили нас на место, где мы благополучно забрали наш рюкзак,

– вспомнила путешественница.

Чистота в Дахабе

В туристических локациях достаточно чисто. Но в спальных районах ситуация другая – коммунальщики пытаются убирать, однако во многих районах все равно мусор валяется прямо на улицах.

"Дети идут и выбрасываются обертки от конфет себе под ноги. То же часто делают и взрослые. Поэтому с чистотой здесь сложно", – рассказала Наталья.

Как и за сколько можно долететь в Дахаб

Прямой перелет из Украины займет лишь 4 часа. Самолеты из разных городов Украины летают ежедневно.

Билеты Львов-Шарм-эль-Шейх можно спокойно найти за 95 долларов (2 600 гривен). Назад можно улететь еще дешевле: вполне реально найти билеты от 55 долларов (1 500 гривен),

– поделилась опытом Наталья.

Альтернативный вариант перелета – Львов – Стамбул – Шарм-эль-Шейх. Его часто используют, когда не дешевых билетов на чартерах. Если вы находитесь в Египте дольше, чем 28 дней, вы не можете лететь обратно чартером, только регулярным рейсом, через Стамбул.



Цены на перелет \ Фото О,Море з сервісу travelpayouts

Средняя цена на билеты в обе стороны составит 150-230 долларов.

Стоит заказать трансфер в Дахаб, добраться автобусом довольно сложно. Цена трансфера – 30 долларов (830 гривен).

Чем заняться в Дахабе

Туристы здесь занимаются виндсерфингом или дайвингом. Те, кто приезжают сюда зимовать, наслаждаются в красивые каньоны, ночуют под звездным небом в пустыне, ездят на гору Моисея и в древнейший действующий монастырь Святой Екатерины.

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Береговая линия в Дахабе очень длинная, вдоль всего города. Здесь очень хорошие коралловые рифы, чудесно плавать с маской и рассматривать кораллы и рыб, а вот таких классических полностью песчаных пляжей мало.



Наталия Михнова в Египте \ Фото Наталия Михнова

В общем песчаных пляжей много, но вход в море немного каменистый. Где хороший песок в море – там пляж небольшой. Большую часть набережной занимают кафешки, люди приходят, заказывают чай или нечто большее и отдыхают на шезлонгах заведения. Но есть и совсем бесплатные места.

Есть один городской пляж: широкий, песчаный с идеальным дном. Расположен он на окраине города, туда можно добраться на такси за 35 гривен или на велосипедах. Есть платная часть и бесплатно.

Погода в Дахабе

Зима была очень теплой, самая низкая температура днем ​​– примерно 18 градусов, и то лишь один-два дня. Обычно было 25 градусов.

Температура воды – от 22 до 24 градусов, поэтому плавать будет очень комфортно. Некоторые надевает гидрокостюмы. Бывают довольно ветреные дни, но этой зимой их было не больше десяти. Лучший период здесь с октября по апрель, в остальное время слишком жарко.

Жилье

Если не планируете здесь оставаться надолго, то лучше просто покупать пакетный тур и останавливаться в отеле.

Если ехать на несколько месяцев, то оптимально снимать дом или квартиру у местных.

Варианты здесь есть на любой бюджет. Можно жить за 200 долларов (5 500 гривен) в месяц в квартире или за 400-500 долларов (11 – 14 000 гривен) в полноценном доме с собственным двором и выходом на крышу, откуда видно море, горы и невероятное звездное небо. А вообще снимать комнату за 2000 – 3000 грн в месяц.

Ситуация с коронавирусом

По данным Worldometer, по состоянию на 24 марта 2021 в Египте обнаружено 197 000 случаев заражения коронавируса, из них 11 680 летальных.

Местные и туристы почти не носят маски, потому что много времени находятся на свежем воздухе, вообще не собираются в замкнутых помещениях.

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Даже в магазинах здесь нет дверей или они никогда не закрываются, поэтому там все время циркулирует воздух.

Возможно, это еще связано с воздействием ультрафиолета, ведь солнце здесь светит постоянно. Мне трудно проанализировать реальную причину, но случаев ковиду здесь очень и очень мало. Фактически, это единичные случаи, которые внимательно отслеживают,

– говорит Наталья.

Транспорт в Дахабе

Город маленький, поэтому маршруток здесь нет. Все у пешей доступности. Обычно, люди арендуют велосипеды. Также можно передвигаться на такси. Средняя цена – 20-25 гривен.

А за 35 гривен завезут из одного конца города в другой.

Аренда авто – это можно, но обязательно нужны специальные права, не просто международные, а международные с "книжечкой".



Обычно, люди арендуют велосипеды​\ Фото Наталия Михнова

Ездить самим тоже можно, но на блок-постах проверять документы постоянно. На определенные территории самим туристам нельзя. Например, гулять в пустыне без местного проводника.

Сколько это все стоит?

В Дахабе можно за те же деньги, что и в Украине. По словам путешественницы, кто живет дома на 10 тысяч гривен в месяц, сможет и здесь. Кто живет в Украине на 1 тысячу долларов (27 000 гривен) на семью, спокойно "впишется" в этот бюджет и в Дахабе.

Основные расходы:

жилье: 200 – 500 долларов/месяц (5500 – 13800 гривен),

продукты: 200 – 500 долларов/месяц.

Цены на овощи и фрукты:

помидоры - 9 гривен/килограмм,

огурцы - 12 гривен/килограмм,

апельсины для фрешей - 9 гривен/килограмм,

апельсины обычные - 18 гривен/килограмм,

клубника - 25 гривен/килограмм,

картофель - 9 гривен /килограмм.

Мясо и рыба:

свинины нет,

курица замороженная - 65 гривен / кг

рыба речная - 55 гривен / кг

морская - от 90 гривен / килограмм.

Алкоголь – дороже, чем в Украине и некачественный.

А еще я знаю людей, которые приехали сюда с запасом денег на 1-2 недели, а дальше начинали делать и предлагать все, что умеют: занятия танцами, английский язык, фото, торты, картины – кто к чему имеет талант,

– делится путешественница.

Удаленная работа

В общем, интернет в Дахабе не очень хороший, но, если вы поселяетесь в доме проведенному интернетом, то никаких проблем не возникнет. В целом учиться и работать вполне реально, главное выработать себе свой режим дня.



Учреждения в Дахабе \ Фото Наталия Михнова

Здесь есть несколько коворкинг. Многие люди работают прямо в кафешках на берегу моря.