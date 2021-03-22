Хорватия ассоциируется с отдыхом на пляже. Однако подготовленные путешественники знают, как еще себя развлечь. Подборку интересных мест - читайте в материале.

Плитвицкие озера

Это самый старый национальный парк Хорватии. Здесь есть 16 больших и малых озер, которые соединены более чем 140 протоками.

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Вода в них изумрудно-голубая через специфические бактерии и водоросли. Благодаря благоприятным условиям в озерах ежегодно формируются новые водопады.

Плитвицкие озера​ \ Photo by Agnieszka Mordaunt on Unsplash

Туристы исследуют территорию пешком. Однако не переживайте – заблудиться здесь невозможно, потому что на каждом повороте стоит навигационный плакат. Также можно покататься на велосипеде.

А вот купаться, рыбачить или заниматься другим активным отдыхом на Плитвицких озерах запрещено – это заповедная зона.

На входе можно купить билет на один или два дня. В период с 1 апреля по 31 октября стоимость входа – 110 хорватских кун (около 470 гривен) для взрослых, 55 кун (около 240 гривен) для детей.

Национальный парк Крка

Здесь можно купаться, но запрещено рыбачить, охотиться или запугивать животных. В парке живут около 860 видов птиц и зверей, более 20 видов рыбы.

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Гулять по национальному парку можно пешком и есть вариант заказать экскурсию на кораблике, которая стоит около 30 евро (990 гривен). А еще – организовать отдельную путешествие в монастырь на территории парка.



Национальный парк Крка \ Photo by Simon Infanger on Unsplash

Цена за вход зависит от сезона и стоит до 200 кун (около 870 гривен) для взрослых, до 120 кун (520 гривен) – для детей.

Остров Млет

Большая часть острова – это национальный заповедник. На острове можно заниматься активным отдыхом.

На территории можно взять велосипеды и поехать исследовать остров вокруг озер. Цена – 30 кун (около 130 гривен) в час, 90 кун (около 390 гривен) в день.

Также можно организовать сплав на байдарках. Прокат стоит примерно столько же, как и велосипедов.



Остров Млет \ Photo by Josh Berendes on Unsplash

У острова Млет расположены песчаные пляжи, которые являются редкими для Адриатического побережья. Там можно отдыхать с детьми – каждый пляж хорошо оборудован, с пологим и плавным входом в воду.

Единого входа в парк нет, но входной билет нужно купить в одном из информационных киосков. Стоит он около 65 кун (280 гривен).

Дворец Диоклетиана

Он находится в Сплите, дворец построил еще римский императором. Здесь снимали культовый сериал "Игра престолов".

Именно оттуда начинался город, поэтому вокруг формировались первые храмы, улицы и площади.



Палац Диоклетиана \ Фото Andy Travel

От дворца можно пешком прогуляться до главной набережной Сплита – пляжа Рива. Там хорошо обустроена инфраструктура, можно пообедать в кафе или ресторанчиках, купить сувениры у местных.

Гулять на территории можно бесплатно, но вход в пещеры стоит 25 кун (108 гривен).

Княжеский дворец в Дубровнике

На территории расположен музей, который рассказывает о жизни хорватских монархов. Можно посмотреть на древнюю церковь, картины и антикварные вещи местных правителей.



Княжеский дворец в Дубровнике \ Фото из открытых источников

Перед дворцом установили фонтан и памятник мореплавателю Михо Працату. Он завещал все свои деньги Дубровнике. Это единственный памятник в городе.

Вход в падац стоит 130 кун (565 гривен).

Морской орган в Задаре

Это набережная, которая оформлена так, что когда волны бьются о ступени, то воспроизводят звук, похожий на орган.

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Орган появился в 2005 году. С Морского органа можно увидеть порт, который расположен рядом. Туда часто прибывают и отходят от берега корабли.



Морской орган в Задаре \ Фото Tury Club

Путешественники приезжают в Задар, чтобы послушать музыку, которую создает природа.