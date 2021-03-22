Отдых в Хорватии: что увидеть, кроме пляжа
Хорватия ассоциируется с отдыхом на пляже. Однако подготовленные путешественники знают, как еще себя развлечь. Подборку интересных мест - читайте в материале.
Источник:О, Море
Плитвицкие озера
Это самый старый национальный парк Хорватии. Здесь есть 16 больших и малых озер, которые соединены более чем 140 протоками.
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Вода в них изумрудно-голубая через специфические бактерии и водоросли. Благодаря благоприятным условиям в озерах ежегодно формируются новые водопады.
Плитвицкие озера \ Photo by Agnieszka Mordaunt on Unsplash
Туристы исследуют территорию пешком. Однако не переживайте – заблудиться здесь невозможно, потому что на каждом повороте стоит навигационный плакат. Также можно покататься на велосипеде.
А вот купаться, рыбачить или заниматься другим активным отдыхом на Плитвицких озерах запрещено – это заповедная зона.
На входе можно купить билет на один или два дня. В период с 1 апреля по 31 октября стоимость входа – 110 хорватских кун (около 470 гривен) для взрослых, 55 кун (около 240 гривен) для детей.
Национальный парк Крка
Здесь можно купаться, но запрещено рыбачить, охотиться или запугивать животных. В парке живут около 860 видов птиц и зверей, более 20 видов рыбы.
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Гулять по национальному парку можно пешком и есть вариант заказать экскурсию на кораблике, которая стоит около 30 евро (990 гривен). А еще – организовать отдельную путешествие в монастырь на территории парка.
Национальный парк Крка \ Photo by Simon Infanger on Unsplash
Цена за вход зависит от сезона и стоит до 200 кун (около 870 гривен) для взрослых, до 120 кун (520 гривен) – для детей.
Остров Млет
Большая часть острова – это национальный заповедник. На острове можно заниматься активным отдыхом.
На территории можно взять велосипеды и поехать исследовать остров вокруг озер. Цена – 30 кун (около 130 гривен) в час, 90 кун (около 390 гривен) в день.
Также можно организовать сплав на байдарках. Прокат стоит примерно столько же, как и велосипедов.
Остров Млет \ Photo by Josh Berendes on Unsplash
У острова Млет расположены песчаные пляжи, которые являются редкими для Адриатического побережья. Там можно отдыхать с детьми – каждый пляж хорошо оборудован, с пологим и плавным входом в воду.
Единого входа в парк нет, но входной билет нужно купить в одном из информационных киосков. Стоит он около 65 кун (280 гривен).
Дворец Диоклетиана
Он находится в Сплите, дворец построил еще римский императором. Здесь снимали культовый сериал "Игра престолов".
Именно оттуда начинался город, поэтому вокруг формировались первые храмы, улицы и площади.
Палац Диоклетиана \ Фото Andy Travel
От дворца можно пешком прогуляться до главной набережной Сплита – пляжа Рива. Там хорошо обустроена инфраструктура, можно пообедать в кафе или ресторанчиках, купить сувениры у местных.
Гулять на территории можно бесплатно, но вход в пещеры стоит 25 кун (108 гривен).
Княжеский дворец в Дубровнике
На территории расположен музей, который рассказывает о жизни хорватских монархов. Можно посмотреть на древнюю церковь, картины и антикварные вещи местных правителей.
Княжеский дворец в Дубровнике \ Фото из открытых источников
Перед дворцом установили фонтан и памятник мореплавателю Михо Працату. Он завещал все свои деньги Дубровнике. Это единственный памятник в городе.
Вход в падац стоит 130 кун (565 гривен).
Морской орган в Задаре
Это набережная, которая оформлена так, что когда волны бьются о ступени, то воспроизводят звук, похожий на орган.
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Орган появился в 2005 году. С Морского органа можно увидеть порт, который расположен рядом. Туда часто прибывают и отходят от берега корабли.
Морской орган в Задаре \ Фото Tury Club
Путешественники приезжают в Задар, чтобы послушать музыку, которую создает природа.
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