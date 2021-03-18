Отдых уже не за горами. Поэтому нужно планировать отпуск, несмотря на пандемию коронавируса.

Журналисты пообщались с путешественниками Ириной и Владимиром, которые ведут канал "Двухколесные хроники". Они сказали которые живописные пляжи в разных уголках планеты стоит посетить в первую очередь.

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Австралия

В крупнейшем городе государства Сиднее есть пляжи "с картинки" – белый песок и прозрачная вода. А море - очень теплое, особенно с декабря по февраль.

Туда едут сторонники водного спорта: катаются на серфе, сапах и кайтсерфах.



Австралийский пляж \ Photo by Julia Hammond on Unsplash

Италия

Самое большое озеро в Италии Гарда расположен у Альп. Там прекрасные виды и вокруг развитая курортная инфраструктура – небольшие семейные отели, рестораны местной кухни и развлечения для детей.

Озеро в Италии \ Photo by Louis Tripp on Unsplash

Таиланд

Пляж Ko Bulon Le как и одноименный остров понравится поклонникам экотуризма. Поблизости нет обустроенной инфраструктуры – развлечений, гостиниц или шумных ресторанов.



Отдых в Таиланде \ Photo by Il Vagabiondo on Unsplash

Даже свет на острове доступно только в течение нескольких часов в день. Нет и обменников или супермаркетов, где можно купить еду - все придется взять с собой. А остановиться путешественники смогут в екобунгало.

Хорватия

Пляжи в городе Нин прекрасно сделанные для отдыха с детьми и виндсерфинга. Все же придется самостоятельно позаботиться о зонтик от солнца – на открытой территории негде спрятаться в тень.



Отдых в Хорватии \ Фото Двоколісні Хроніки

Албания

Пляж Himare сделан для тех, кто любит нырять и занимается снорклингом. Здесь к морю ведет резкий спуск и сразу очень глубоко. Поэтому путешественникам с детьми надо быть осторожными. А еще пляж полностью покрыт галькой.



Отдых возле моря в Албании \ Фото gettyimages