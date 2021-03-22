В течение следующих двух лет в Украине планируют начать работу новые гостиницы международных сетей.

Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Она ссылалась на данные, которые ведомству предоставила Украинская ассоциация отелей и курортов.

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По данным, которыми с нами поделилась Украинская ассоциация отелей и курортов (UHRA), в 2021 – 2023 годах в Украине готовились к открытию несколько отелей под брендами международных сетей. Среди них, в частности, Radisson, Best Western Plus, Ibis & Adagio, Sheraton, Novotel, Hampton,

– рассказала председатель ДАРТ.

Планируется открытие комплексов во Львове, Киеве и Одессе.

Это данные, которые были актуальны на конец 2020 года. Однако, не стоит забывать о ситуации с COVID-19 и локдаун, который существенно вносит коррективы в планы туристического бизнеса. Поэтому, утверждать что именно так и будет, к сожалению, мы не можем,

– добавила Марьяна Олеськив.