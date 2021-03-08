Гостуризм разрабатывает туристический проект для жителей оккупированных территорий
Гостуризм объявил, что разрабатывает проект для популяризации Донбасса. Они хотят показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.
Источник:телеканал Дом
Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив. Она анонсировала проект под названием Donbass travel.
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Планируется разработка интересных маршрутов, куда бы можно было приглашать украинский с оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской.
Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их ... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома,
– сказала Марьяна Олеськив.
Позже будут разработаны туристические маршруты на Запад Украины.
Такие же проекты будут развивать в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.
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