Гостуризм объявил, что разрабатывает проект для популяризации Донбасса. Они хотят показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив. Она анонсировала проект под названием Donbass travel.

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Планируется разработка интересных маршрутов, куда бы можно было приглашать украинский с оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской.

Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их ... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома,

– сказала Марьяна Олеськив.

Позже будут разработаны туристические маршруты на Запад Украины.

Такие же проекты будут развивать в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.