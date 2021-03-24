Туристка хотела сделать видео и взяла в руки синекольчатого осьминога, не зная, что это одно из самых ядовитых животных в мире. Он легко может убить человека своим ядом за несколько минут.

Девушка поделилась в сети видео, которое потрясло других пользователей. В нем она рассказала историю о том, как посадила на руку маленького осьминога во время путешествия на Бали.

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Сама же путешественница узнала, что осьминог такой окраски является одним из самых ядовитых на планете, только спустя некоторое время после съемки. В видео она показала тот момент, когда прочитала в интернете, что у синекольчатого осьминога достаточно яда, чтобы убить жертву за несколько минут.

Девушка пишет, что через несколько часов расплакалась и позвонила отцу, чтобы рассказать историю. В конце видео @Kaylinmarie21 радуется, что остается все еще живой.



Скриншоты с тиктока @ Kaylinmarie21

Что известно о синекольчатих осьминогах?

Это род осьминогов, который включает в себя три (возможно, четыре) вида, обитающие в прибрежных водах Тихого океана, от Японии до Австралии. Их легко распознать по характерным синими и черным кольцам и желтой коже.

Несмотря на небольшой размер (не более 12 – 25 сантиметров) имеют достаточно агрессивный характер и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. Его яда достаточно, чтобы убить человека. Противоядия до сих пор не найдено.



Синекольчатий осьминог / Фото: Википедия

Яд синекольчатого осьминога предоставляет нервно-паралитическое действие. Он содержит тетродотоксин, серотонин, гиалуронидазу, тирамин, гистамин, триптамины, октопамин, таурин, ацетилхолин, и дофамин. Тетродотоксин блокирует натриевые каналы, вызывая паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания, и как следствие – остановку сердца, из-за нехватки кислорода.

В случае укуса, оказания первой помощи заключается в наложении на рану давящей повязки. Также при первых признаках паралича необходимо делать искусственное дыхание, поскольку яд парализует дыхательные центры жертвы в течение нескольких минут.

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