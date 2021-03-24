Туристка хотіла зробити відео й взяла в руки сінекольчатого восьминога, не знаючи, що це одна з найбільш отруйних тварин у світі. Він легко може вбити людину своєю отрутою за декілька хвилин.

Дівчина поділилася у мережі відео, яке приголомшило інших користувачів. В ньому вона розповіла історію про те, як посадила на руку маленького восьминога під час подорожі на Балі.

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Сама ж мандрівниця дізналася, що восьминіг такого забарвлення є одним з найотруйніших на планеті, лише через деякий час після зйомки. У відео вона показала той момент, коли прочитала в інтернеті, що у сінекольчатого восьминога достатньо отрути, щоб вбити жертву за декілька хвилин.

Дівчина пише, що через декілька годин розплакалася й зателефонувала батькові, щоб розповісти історію. В кінці відео @Kaylinmarie21 радіє, що залишається все ще живою.



Скріншоти з тіктока @Kaylinmarie21

Що відомо про сінекольчатих восьминогів?

Це рід восьминогів, який містить в собі три (можливо, чотири) види, що мешкають в прибережних водах Тихого океану, від Японії до Австралії. Їх легко розпізнати за характерними синіми й чорними кільцями й жовтою шкірою.

Попри невеликий розмір (не більше як 12 – 25 сантиметрів) мають досить агресивний характер і визнаються одними з найбільш отруйних тварин у світі. Його отрути досить, щоб убити людину. Протиотрути досі не знайдено.



Сінекольчатий восьминіг / Фото: Вікіпедія

Отрута сінекольчатого восьминога надає нервово-паралітичну дію. Вона містить тетродотоксин, серотонін, гіалуронідазу, тирамін, гістамін, триптаміну, октопамін, таурин, ацетилхолін, і дофамін. Тетродотоксин блокує натрієві канали, викликаючи параліч рухових відділів нервової системи, зупинку дихання, і як наслідок – зупинку серця, через брак кисню.

У випадку укусу, надання першої допомоги полягає в накладенні на рану тугої пов'язки. Також при перших ознаках паралічу необхідно робити штучне дихання, оскільки отрута паралізує дихальні центри жертви протягом декількох хвилин.

Дані зібрані на основі Вікіпедії