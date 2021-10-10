Повисла в мини-юбке на багажной полке: стюардесса поразила сеть новым трюком
Источник:инстаграм cabin_crew_beauties
Стюардесса одной из авиакомпаний Канады выполнила акробатический трюк в салоне самолета. Снимок быстро покорил сеть.
Сфотографироваться в необычной позе, когда все пассажиры покинули борт самолета, решила девушка под ником @fitfab.flygirl. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
Читайте также Залезла в багажную полку в мини-юбке, чтобы попозировать для фото: стюардесса удивила сеть
На размещенном в сети кадре, бортпроводница залезла на багажную полку, задрав одну ногу вверх.
Она одета в фирменный синий костюм с мини-юбкой, прозрачные колготки и черные туфли на низком каблуке.
Стюардесса повисла в мини-юбке на багажной полки / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Ха-ха, интересный замысел";
- "Именно поэтому я люблю путешествовать";
- "Какая необычная ручная кладь";
- "Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета";
- "Очень красивые ноги".
Отметим, ранее стюардесса неизвестной авиакомпании также залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.
Другая стюардесса греческой авиакомпании решила сделать фото в необычной позе.