Дорога на отдых – долгая. Чтобы время не проходило даром, а ваша поездка была полезной – возьмите с собой книгу, которая сделает путешествие увлекательным. Чаще всего выбирают детективы, триллеры, любовные романы или книги о путешествиях.

Travel24 подготовил подборку книг, которые отвлекут вас от дороги и погрузят в мир иной.

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Год в Провансе / A year in Provence

Автор: Питер Мейл

Год издания: 1989

Жанр: литература о путешествиях, роман

В обществе любимой жены, а также с двумя большими собаками автор книги осуществил свою заветную мечту переехал из шумного мегаполиса в живописное село на юге Франции, в старинный прованский дом. Они медленно познают особенности здешней жизни от традиционной кухни и местного французского диалекта к уникальной манеры общения провансальцев, ведь соседи постоянно помогают, развлекают, путают и не перестают удивлять британскую семью. Книга легко перенесет читателя в сказочную атмосферу Прованса – с его простыми земными наслаждениями и необычным ритмом жизни, в котором определяющими являются капризы природы, а не сюрпризы безумных будней, как в мегаполисах.



"Год в Провансе" / Буквоголик

Убийство в "Восточном Экспрессе" / Murder on the orient express

Автор: Агата Кристи

Год издания: 1996

Жанр: детектив, криминальный роман

Знаменитый бельгийский детектив Эркюль Пуаро должен срочно уехать в Британию, но свободных мест в "Восточном экспрессе" уже нет. Его выручает старый друг мсье Бук, владелец железнодорожной компании. Американец Рэтчетт, что кажется Пуаро слишком подозрительным, просит детектива стать его телохранителем. Но тот отказывается. Ночью Пуаро все время будят различные звуки, а затем наступит тишина – из-за снежных заносов поезд остановился где-то в Югославии, пассажиры нервничают, а странный мистер Рэтчетт лежит мертвым в своем купе... Детектив Пуаро берется за расследование. Каждый из пассажиров имеет алиби. Люди из разных стран, кажется, не знакомы между собой, однако оправдывают друг друга. Пуаро приходит к выводу: они неслучайно оказались в поезде. Теперь подозреваются все ...



"Убийство в" Восточном Экспрессе "/ bloglavkababuin.com

Дикая / Wild

Автор: Шерил Стрейд

Год издания: 2012

Жанр: литература о путешествиях, биография

Когда жизнь становится черно-белой и нечего терять, нет ни цели, ни желания жить, люди решаются на отчаянные поступки. Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил дошла до предела бездны. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. И она самостоятельно отправилась в пешее путешествие длиной 1770 километров. Ей пришлось пройти знойную пустыню, узкую тропу, расположенную выше 2 тысяч метров над уровнем моря, подняться на заснеженную гору с рюкзаком, который весит 36 килограммов. Но что было сложнее – выдержать тяжелые условия или найти ответы на свои вопросы?



"Дикая" / apaperarrow.com

Маленькие женщины / Little women

Автор: Луиза Мэй Олкотт

Год издания: 1868

Жанр: роман, комедия

Одна из главных книг второй половины XIX века – рассказ о девушках, которые родились в небогатой семьи, научились преодолевать трудности. Четыре сестры семьи Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми влюбляются и взрослеют во время Гражданской войны в США в 1860-х. Роман частично автобиографический, потому что написан на основе воспоминаний писательницы о ее детстве вместе с тремя сестрами. Ценность книги еще и в том, что это один из первых феминистских романов: героини "Маленьких женщин" не хотят жить так, как того требует общество, а мечтают о карьере актрисы, писательницы и художницы.

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За мгновение до падения / Before the Fall

Автор: Ной Хоули

Год издания: 2018

Жанр: триллер, детектив, боевик

Неподалеку от Нью-Йорка в океан упал частный самолет. Двое пассажиров чудом добрались до берега. Это художник-неудачник Скотт Берроуз, который оказался на борту самолета случайно, и четырехлетний Джей-Джей, сын известного медиамагната Дэвида Бэйтмана. Событие всколыхнуло всех: пока СМИ и все общество ищут виновных, агенты нескольких компетентных органов расследуют настоящие обстоятельства катастрофы. Вместе с экипажем, богатой семьей Бейтман и художником в самолете был успешный финансист Бен Киплинг с женой. И каждый из этих одиннадцати человек, как становится известно из различных сюжетных линий, имел свою тайну, поэтому причиной падения мог быть несчастный случай, теракт, или даже личная месть.



"За мгновение до падения" / womo.ua

Приятного чтения!