Дорога на відпочинок – довга. Щоб час не минав дарма, а ваша поїздка була корисною – візьміть з собою книгу, яка зробить мандрівку захопливою. Найчастіше обирають детективи, трилери, любовні романи або книги про подорожі.

Travel24 підготував добірку книг, які відволічуть вас від дороги та занурять в інший світ.

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Рік в Провансі / A year in Provence

Автор: Пітер Мейл

Рік видання: 1989

Жанр: література про подорожі, роман

У товаристві любої дружини, а також з двома великими собаками автор книжки здійснив свою найзаповітнішу мрію переїхав з галасливого великого міста в мальовниче село на півдні Франції, у старовинний прованський будинок. Вони поволі пізнають особливості тутешнього життя від традиційної кухні й місцевого французького діалекту до унікальної манери спілкування провансальців, адже сусіди повсякчас допомагають, розважають, плутають і не перестають дивувати британську родину. Книжка легко перенесе читача в казкову атмосферу Провансу — з його простими земними насолодами та незвичним ритмом життя, у якому визначальними є примхи природи, а не сюрпризи шалених буднів, як у мегаполісах.



"Рік у Провансі" / Буквоголик

Вбивство у "Східному Експресі" / Murder on the orient express

Автор: Агата Крісті

Рік видання: 1996

Жанр: детектив, кримінальний роман

Знаменитий бельгійський детектив Еркюль Пуаро мусить терміново виїхати до Британії, але вільних місць у "Східному експресі" вже немає. Його виручає давній друг мсьє Бук, власник залізничної компанії. Американець Ретчетт, що видається Пуаро надто підозрілим, просить детектива стати його охоронцем. Але той відмовляється. Уночі Пуаро весь час будитимуть різні звуки, а потім настане тиша – через снігові замети поїзд зупинився десь у Югославії, пасажири нервуються, а дивний містер Ретчетт лежить мертвим у своєму купе… Детектив Пуаро береться до розслідування. Кожен із пасажирів має алібі. Люди з різних країн, здається, не знайомі між собою, проте виправдовують одне одного. Пуаро доходить висновку: вони не випадково опинилися у потягу. Тепер підозрюються всі…



"Вбивство у "Східному Експресі" / bloglavkababuin.com

Дика / Wild

Автор: Шеріл Стрейд

Рік видання: 2012

Жанр: література про подорожі, біографія

Коли життя стає чорно-білим і немає чого втрачати, немає ні мети, ні бажання жити, люди наважуються на відчайдушні вчинки. Втративши матір, зруйнувавши свій шлюб і зв'язавшись з наркоманом, Шеріл дійшла до межі безодні. Їй потрібна була вагома причина, щоб почати нове життя, перестати займатися саморуйнуванням і спробувати врятувати себе. І вона самостійно вирушила в пішу подорож довжиною 1770 кілометрів. Їй довелося пройти пекучу пустелю, вузьку стежку, розташовану вище 2 тисяч метрів над рівнем моря, піднятися на засніжену гору з рюкзаком, що важить 36 кілограмів. Але що було складніше – витримати важкі умови чи знайти відповіді на свої питання?



"Дика" / apaperarrow.com

Маленькі жінки / Little women

Автор: Луїза Мей Олкотт

Рік видання: 1868

Жанр: роман, комедія

Одна з головних книжок другої половини ХІХ століття – розповідь про дівчат, які народилися у небагатій сім'ї, навчилися долати труднощі. Чотири сестри сім’ї Марч: Маргарет, Джо, Бет і Еммі закохуються і дорослішають під час Громадянської війни в США в 1860-х. Роман частково автобіографічний, бо написаний на основі спогадів письменниці про її дитинство разом з трьома сестрами. Цінність книжки ще і в тому, що це один з перших феміністських романів: героїні "Маленьких жінок" не хочуть жити так, як того вимагає суспільство, а мріють про кар'єри акторки, письменниці та художниці.

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За мить до падіння / Before the Fall

Автор: Ной Хоулі

Рік видання: 2018

Жанр: трилер, детектив, бойовик

Неподалік від Нью-Йорка в океан упав приватний літак. Двоє пасажирів дивом дісталися до берега. Це художник-невдаха Скотт Барроуз, який опинився на борту літака випадково, і чотирирічний Джей-Джей, син відомого медіамагната Девіда Бейтмана. Подія сколихнула всіх: поки ЗМІ та суспільний загал шукають винних, агенти кількох компетентних органів розслідують справжні обставини катастрофи. Разом з екіпажем, заможною родиною Бейтманів і художником у літаку був успішний фінансист Бен Кіплінг із дружиною. І чи не кожен із цих одинадцяти осіб, як стає відомо з різних сюжетних ліній, мав свою таємницю, тож причиною падіння міг бути нещасний випадок, теракт, або навіть особиста помста.



"За мить до падіння" / womo.ua

Приємного читання!