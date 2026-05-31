Шок для туристов: почему в этом городе почти нет мусорников, но везде чисто

Туристы, впервые прилетающие в Токио, быстро замечают странную аномалию: вокруг почти идеальная чистота, но найти хотя бы один мусорник на улице – миссия невыполнима. Европеец подумает о коммунальном коллапсе, но японская история гораздо сложнее.

Прежде всего следует знать, что это кровавый теракт 1995 года навсегда изменил городскую инфраструктуру страны. Но дело не только в нем, и 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Какие интересности стоит знать украинскому туристу о Токио?

Агломерация Токио – огромная, ее население достигает 37 миллионов человек, и эта цифра в тройке крупнейших на планете. К тому же ежегодно сюда прибывают все больше туристов, а Токио является одним из двух главных туристических магнитов страны рядом с Киото.

Токио есть что показать, это целая галактика микромиров. Здесь, в городе почти без свободного пространства, потрясающе органично сочетаются неоновые и бессонные бизнес-кварталы и тишина древних храмов.

Скажем, Асакуса сохраняет дух старого Эдо – узкие торговые улицы Накамисе, огромный фонарь ворот Каминаримон и древнейший буддийский храм Сенсо-дзи. Рядом – Сибуя с самым людным пешеходным перекрестком в мире, и молодежный Харадзюку, где улицы ежеминутно выплескивают волны авангарда.

Вспомним и про более 200 звезд Мишлен в ресторанах Токио, захватывающие цифровые арт-пространства Teamlab, небоскреб Tokyo Skytree в 634 метра и так далее. Даже в 2026 году город открыл сразу несколько новых достопримечательностей, как отмечает allabout.co.jp – культурный центр Tokyo Dream Park на острове Одайба, музей рассказов MoN Takanawa и первый в Японии тематический парк о покемонах PokéPark Kanto в пригороде.

Почему в Токио чисто, но нет мусорников?

Представьте современный мегаполис с миллионами жителей, где вы не найдете ни одной урны, даже если пройдете несколько километров пешком. Попытка выбросить пустую банку превращается в настоящий квест, но при этом на тротуарах нет бумажек или окурков. Так вот, это не утопия, а повседневная реальность Японии.

Многим туристам это не нравится. На опросах каждый пятый называл поиск места для выбрасывания мусора главной проблемой своей поездки. "Это возмущает – ходить по Токио целый день, и не найти ни одного бака, чтобы выбросить упаковку от бутерброда", – цитирует CNN одного из недовольных туристов.

А вот у самих японцев с этим проблем нет – они считают, что есть или пить во время прогулок неприлично и некультурно. Поэтому улицы Токио безупречно чистые. Однако не только культура является этому причиной, но и очень трагические и кровавые события, которые произошли еще и сравнительно недавно.

В 1995 году секта Аум Синрикьо совершила теракт в токийском метро, 12 человек погибли. Злоумышленники использовали общественные мусорники на станциях метро как контейнеры для распыления ядовитого газа зарина. Именно после этого большинство урн в городе демонтировали.

Укрепили решение еще два обстоятельства. Первое – это стаи воронов кара, что разрывали переполненные мусорные баки и разбрасывали отходы по тротуарам, второе – пандемия COVID-19, во время которой убрали последние уцелевшие урны.

Сейчас у японцев успешно срабатывает натренированная привычка – свой мусор каждый несет с собой. А туристы должны знать, что за выброшенную под ноги бумажку или оставленный на скамейке стаканчик в Токио грозит штраф до 50 тысяч иен, а это около 350 долларов.