Передовсім слід знати, що це кривавий теракт 1995 року назавжди змінив міську інфраструктуру країни. Але справа не тільки у ньому, і 24 Канал розповість про все це докладніше.

Які цікавинки варто знати українському туристу про Токіо?

Агломерація Токіо – велетенська, її населення сягає 37 мільйонів людей, і ця цифра у трійці найбільших на планеті. До того ж щороку сюди прибувають дедалі більше туристів, а Токіо є одним із двох головних туристичних магнітів країни поруч із Кіото.

Токіо має що показати, це ціла галактика мікросвітів. Тут, у місті майже без вільного простору, приголомшливо органічно поєднуються неонові й безсонні бізнесові квартали та тиша давніх храмів.

Скажімо, Асакуса зберігає дух старого Едо – вузькі торгівельні вулиці Накамісе, велетенський ліхтар воріт Камінарімон і найдавніший буддійський храм Сенсо-дзі. Поруч – Сібуя з найлюднішим пішохідним перехрестям у світі, та молодіжний Харадзюку, де вулиці щохвилини виплескують хвилі авангарду.

Згадаймо й про понад 200 зірок Мішлен у ресторанах Токіо, захопливі цифрові артпростори Teamlab, хмарочос Tokyo Skytree у 634 метри й так далі. Навіть у 2026 році місто відкрило одразу кілька нових атракцій, як зазначає allabout.co.jp – культурний центр Tokyo Dream Park на острові Одайба, музей оповідей MoN Takanawa та перший у Японії тематичний парк про покемонів PokéPark Kanto у передмісті.

Чому у Токіо чисто, але немає смітників?

Уявіть сучасний мегаполіс із мільйонами жителів, де ви не знайдете жодної урни, навіть якщо пройдете кілька кілометрів пішки. Спроба викинути порожню бляшанку перетворюється на справжній квест, але при цьому на тротуарах немає папірців чи недопалків. Так от, це не утопія, а повсякденна реальність Японії.

Багатьом туристам це не подобається. На опитуваннях кожен п'ятий називав пошук місця для викидання сміття головною проблемою своєї поїздки. "Це обурює – ходити по Токіо цілий день, і не знайти жодного бака, щоб викинути упаковку від бутерброда", – цитує CNN одного з незадоволених туристів.

А от у самих японців із цим проблем нема – вони вважають, що їсти або пити під час прогулянок непристойно й некультурно. Відтак вулиці Токіо бездоганно чисті. А проте не тільки культура є цьому причиною, а й дуже трагічні та криваві події, які сталися ще й порівняно недавно.

У 1995 році секта Аум Сінрікьо скоїла теракт у токійському метро, 12 людей загинули. Зловмисники використали громадські смітники на станціях метро як контейнери для розпилення отруйного газу зарину. Саме після цього більшість урн у місті демонтували.

Зміцнили рішення ще дві обставини. Перша – це зграї воронів кара, що розривали переповнені сміттєві баки й розкидали відходи тротуарами, друга – пандемія COVID-19, під час якої прибрали останні вцілілі урни.

Зараз у японців успішно спрацьовує натренована звичка – своє сміття кожен несе з собою. А туристи мають знати, що за викинутий під ноги папірець або залишений на лавці стаканчик у Токіо загрожує штраф до 50 тисяч єн, а це близько 350 доларів.