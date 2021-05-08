Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала, когда члены экипажа приветствуют вас, то, вероятно, они вас оценивают.

Читайте также: Пассажир отсудил у авиакомпании 65 тысяч евро за пролитый чай

Бортпроводницы заранее обдумывают, будете ли вы беспокоиться о безопасности или сможете помочь в чрезвычайных ситуациях.

Когда вы входите в самолет и видите наши счастливые, улыбающиеся лица, знайте, что мы на самом деле осматриваем вас с головы до ног и пытаемся найти потенциальных помощников, – сообщила стюардесса.

Второе, что делают члены экипажа – это поиск "ненормальных" вещей. Например, коробка пассажира, с которой что-то вытекает или со странным запахом.

Ранее Кэт Камалани рассказала, как получить бесплатный напиток во время полета в самолете.