Американська стюардеса Кет Камалані розповіла, коли члени екіпажу вітають вас, то, ймовірно, вони вас оцінюють.

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Бортпровідниці наперед обдумують, чи будете ви турбуватися про безпеку або чи зможете допомогти в надзвичайних ситуаціях.

Коли ви входите в літак і бачите наші щасливі, усміхнені обличчя, знайте, що ми насправді оглядаємо вас з голови до ніг і намагаємося знайти потенційних помічників,

– повідомила стюардеса.

Друге, що роблять члени екіпажу – це пошук "ненормальних" речей. Наприклад, коробка пасажира, з якої щось витікає або вона має дивний запах.

Раніше Кет Камалані розповіла, як отримати безкоштовний напій під час польоту у літаку.