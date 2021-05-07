Инцидент произошел в 2017 году, когда 13-летний Эмре Каракай летел рейсом Turkish Airlines из Дублина в Стамбул. В момент, когда в его руках был горячий чай, самолет начало трясти. Член экипажа случайно выбил кипяток.

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После прилета пришлось срочно обращаться к врачам. Травмы заживали больше, чем три недели, и остались заметные шрамы на правой ноге.

Мать Эмре подала иск против авиакомпании и сообщила, что ее сыну после несчастного случая понадобилась помощь пластического хирурга.

В начале мая 2021 года судья Верховного суда в Дублине вынес решение по инциденту. Адвокаты оценили ущерб в сумму от 55 до 75 тысяч евро. Turkish Airlines предложили урегулировать иск, и стороны согласились на 65 тысяч евро.

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Судья в своем решении сослался на разъяснения Европейского суда от 2019 года. В частности, на то, что именно авиакомпании несут ответственность за любые травмы, которые происходят на борту воздушного судна в соответствии со статьей 17 Монреальской конвенции. Единственный вариант избежать наказания, доступный авиакомпании – доказать, что клиент получил травму в результате собственной небрежности.