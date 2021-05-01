Авиакомпания Singapore Airlines осуществляет самый продолжительный рейс из Азии в Северную Америку.

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Пассажир Стив Джордано (Steve Giordano) заметил, что на борту было больше членов экипажа, чем путешественников. Было 11 пассажиров, а членов экипажа на борту – 13.

Из-за пандемии коронавируса и сокращения международных авиасообщений спрос на эту услугу небольшой, поэтому число бортпроводников нередко превышает число пассажиров самолета.

Несмотря на прогнозируемое низкое количество пассажиров, с конца ноября прошлого года авиакомпания возобновила полеты по этому направлению.

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