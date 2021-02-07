Сейчас не лучшее время для путешествий, но это не значит, что мы не можем планировать свой отпуск. По мнению ученых, надеяться на новое приключение так же полезно для психического здоровья, как и сама поездка. Даже если мы не уверены, когда это произойдет.

Карантин значительно ограничил возможности для новых впечатлений. Именно поэтому люди сейчас так стремятся к социальным преимуществам, как никогда раньше.

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Почему полезно планировать поездку

На основе исследования Корнельского университета

Планирование путешествия может вызвать такие же приятные ощущения, как и сама поездка. Об этом свидетельствуют исследования ученых Корнельского университета. В нем говорится, что ожидание новых ярких событий делает человека немножко счастливее. И это связано с оптимистическим мировоззрением, которое возникает во время планирования.

Наше сознание может быть источником радости, если мы знаем, что скоро в нашей жизни произойдет что-то приятное. А путешествие – это именно это событие, которое следует ждать с нетерпением,

– объясняет один из авторов исследования.

Ученый утверждает, что наш ум знает, что путешествие является временным явлением, поэтому он начинает наслаждаться им еще до его начала. Иногда люди даже предпочитают отложить поездку, чтобы продлить период ожидания.



Планирование путешествия улучшает эмоциональное состояние / Фото getty images

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