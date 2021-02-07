Зараз не найкращий час для подорожей, але це не означає, що ми не можемо планувати свою відпустку. На думку науковців, сподіватися на нову пригоду так само корисно для психічного здоров’я, як і сама поїзка. Навіть якщо ми не впевнені, коли це станеться.

Карантин значно обмежив можливості для нових вражень. Саме тому люди зараз так прагнуть соціальних переваг, як ніколи раніше.

До речі Куди чкурнути в тепло взимку 2021: мандрівник поділився незвичними напрямками

Чому корисно планувати поїздку

На основі дослідження Корнельського університету

Планування подорожі може викликати такі ж приємні відчуття, як і сама поїздка. Про це свідчать дослідження науковців Корнельського університету. У ньому мовиться, що очікування нових яскравих подій робить людину трошки щасливішою. І це пов’язано з оптимістичним світобаченням, який виникає під час планування.

Наша свідомість може бути джерелом радості, якщо ми знаємо, що скоро у нашому житті станеться щось приємне. А подорож – це саме ця подія, яку слід чекати з нетерпінням,

– пояснює один із авторів дослідження.

Науковець стверджує, що наш розум знає, що подорож є тимчасовим явищем, тому він починає насолоджуватися нею ще до її початку. Інколи люди навіть воліють відкласти поїзду, щоб продовжити період очікування.



Планування подорожі покращує емоційний стан / Фото getty images

Для оптимізму та натхнення