Они выразили ожидания, что пена исчезнет с пляжей за несколько дней. Но не гарантируют, что это явление не повторится позже.

Актуально Уикенд на природе: живописные места для идеального пикника под Киевом

Почему пляж затопило пеной

Это явление ученые называют эвтрофикацией, что из-за ухудшения качества воды в водоемах. Причиной тому является попадание биогенных элементов, таких как соединения азота и фосфора. Это явление обычно случается в озерах или закрытых мелководных заливах и, как правило, вызвано обогащением воды оттоком питательных веществ.

В последнее время мы наблюдаем напряженность по всему Северному Эгейскому морю. Мы не можем исключить тот факт, что это было вызвано органическим загрязнением Босфора,

– пояснил Харитон-Шарль Хинтироглу, профессор кафедры биологии.

Он добавил, что это явление связано с изменением климата и глобальным потеплением.

Туристы фотографируются на фоне пенных образований: видео