Вони висловили очікування, що піна зникне з пляжів за кілька днів. Але не гарантують, що це явище не повториться пізніше.

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Чому пляж затопило піною

Це явище науковці називають евтрофікацією, що через погіршення якості води в водоймах. Причиною тому є попадання біогенних елементів, таких як сполуки азоту і фосфору. Це явище зазвичай трапляється в озерах або закритих мілководних затоках і, як правило, спричинене збагаченням води відтоком поживних речовин.

Останнім часом ми спостерігаємо напруженість по всьому Північному Егейському морю. Ми не можемо виключити той факт, що це було спричинено органічним забрудненням Босфору,

– пояснив Харитон-Шарль Хінтіроглу, професор кафедри біології.

Він додав, що це явище пов'язане зі зміною клімату та глобальним потеплінням.

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