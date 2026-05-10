Албанские пляжи омываются Ионическим и Адриатическим морями, пишет Lonely Planet. Страна привлекает путешественников безупречными локациями, которые начинают сравнивать с лучшими курортами.

Среди пляжей можно знать популярные курортные локации с активным отдыхом и тихие бухты для уединения. Особенно туристов привлекает Албанская Ривьера с ее спокойным морем, красивыми пейзажами и местами для дайвинга.

Какие пляжи Албании считаются самыми лучшими?

Ксамил

Лучший пляж с бирюзовой водой. Именно Ксамил чаще всего появляется на фото, когда речь заходит о пляжах Албании. Курорт на юго-западе привлекает светлым песком, прозрачной водой с бирюзовым вилтинком и живописными островами неподалеку от берега.

Здесь можно не только загорать и купаться, но и арендовать водный велосипед или заняться дайвингом. Однако в разгар сезона Ксамил становится очень людным. Цены на жилье здесь растут, а побережье полностью заполнены шезлонгами.

Борш

Многие туристы выбирают Саранду из-за удобного транспортного сообщения и доступных цен, хотя и местный пляж порой может быть шумным и переполненным.

Зато стоит поехать в Борш – пляж подойдет тем, кто хочет спокойного отдыха. Это длинное побережье с белой галькой простирается почти на 7 километров.

Джипе

Лучший пляж для уединения, который считают одним из самых красивых в Албании. Он расположен между Химарой и Дерми, однако есть один нюанс: дойти до него можно только через 30 минут пешком. Однако, дорога оправдывает себя, поскольку путешественников ждет живописный уголок с чистой водой.

Друмадес

Дерми уже давно стал одним из самых популярных курортов на Ионическом побережье. Именно здесь расположен пляж Дримадес с длинным галечным побережьем, модными ресторанами, отелями у моря и соломенными зонтиками.

Место привлекает не только пляжным отдыхом, но и атмосферой летних вечеринок и фестивалей. Здесь проходит известный фестиваль электронной музыки Kala.

Спилле

Это лучший пляж недалеко от столицы Аблании Тираны. Пляж отличается спокойной атмосферой, без громких клубов и музыки. Здесь вдоль побережья растет сосновый лес, что делает локацию еще красивее.

Велипоя

Шкодер часто выбирают как отправную точку для походов в Албанские Альпы, а недалеко от города есть пляж Велипоя с Адриантическим морем.

Это широкое песчаное побережье со многими барами и молодежной атмосферой. Эту локацию порой даже сравнивают с Французской Ривьерой.

Дивьякес

Пляж расположен в пределах национального парка Дивьяке-Караваста, между Адриантическим морем и самой большой лагуной Албании. Это место очень нравится любителям природы и орнитологам.

Здесь можно увидеть морских черепах, а также сотни видов птиц – от фламинго до далматинских пеликанов и беркутов. В парке также обитают волки, рыси и медведи.

Чем интересна столица Албании – Тирана?

Большинство туристов начинают знакомство со столицы Тираны, пишет Travel Off Path. В этом городе сочетаются большие мечети, зеленые парки с озерами. Город стремительно развивается и становится динамичным и достаточно живым. В Тиране можно увидеть османские мечети, православные храмы и очень современные заведения под землей.

Тиранская пирамида – стала одной из самых известных городских локаций. Сюда стоит наведаться хотя бы на день, поскольку балканская архитектура способна влюбить в себя гостеприимством и развитой кофейной культурой.

