Речь идет о газовом кратере Дарваза – одной из самых удивительных и самых дорогих аварий в истории человечества. Со ссылкой на New York Times рассказываем об этом подробнее.

"Врата ада" в Туркменистане: почему советские геологи подожгли пустыню?

В 1971 году советские геологи бурили разведочные скважины в пустыне Каракумы ("Черные пески") вблизи кишлака Дарваза – это в переводе "Врата" с туркменского. Но впоследствии ее стали называть "Врата Ада", и вполне справедливо.

Дело в том, что во время бурения скважина добралась до большой подземной каверны, грунт просел, и буровая установка ушла под землю. Таким образом образовался кратер диаметром в 60 – 70 метров и около 20 – 30 метров глубиной, из которого начал выходить метан.

Геологи решили поджечь газ, и это выглядело мудрым решением, ведь оно должно было предотвратить отравление местных жителей. Считалось, что метан выгорит за несколько недель, но – этого не произошло даже спустя годы, как заметили в My Modern Met.

Вот как с дрона выглядел кратер Дарваза в Туркменистане несколько лет назад:

Счетчиков газа там нет, но сгорели миллиарды кубометров, если не больше. А что же, 55 лет кочегарить печь, это вам не фунт изюма. Этого хватило бы годами бесплатно отапливать какую-либо Швейцарию,

– метко заметил учитель географии andriiutkin в сети threads.

Он же ярко сравнил Дарваз с "самой дорогой газовой плитой в мире, которую забыли выключить 55 лет назад". Действительно, только в 2010 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально заговорил о поисках способа потушить кратер.

В пустыне Каракумы до сих пор горит кратер Дарваза: неужели он погаснет?

Госкомпания Turkmengaz в июне 2025 года сообщила, как пишет RFE/RL, что интенсивность огня снизилась втрое по сравнению с пиковыми годами благодаря бурению новых скважин вокруг кратера. Те перехватывают метан до того, как он достигает поверхности. Поэтому и площадь активного горения уменьшилась до трети от первоначального размера.

Но это сформировало несколько парадоксальную ситуацию. С одной стороны, это хорошо, что огонь гаснет. С другой, уменьшение огня беспокоит местный туристический бизнес, ведь более тусклый кратер означает меньше туристов.

Да и добраться до Дарвазы непросто, по нескольким причинам. Во-первых, Туркменистан принимает только 10 тысяч посетителей в год, из которых только около тысячи – туристы. Во-вторых, сам кратер лежит в 260 километрах от Ашхабада, в пустыне без дорог и указателей.

Интересный факт: кратер официально называется "Яркость Каракумов" (Garagum ýalkymy), но в мире его все знают как "Врата Ада". Ночью он освещает пустыню на километры, а жар ощущается с нескольких десятков метров. Огонь еще горит, но, похоже, эта "газовая плита" таки приближается к выключению.

