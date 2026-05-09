Мовиться про газовий кратер Дарваза – одну з найдивовижніших і найдорожчих аварій в історії людства. З посиланням на New York Times розповідаємо про це докладніше.

"Брама пекла" у Туркменістані: чому радянські геологи підпалили пустелю?

У 1971 році радянські геологи бурили розвідувальні свердловини у пустелі Каракуми ("Чорні піски") поблизу кишлака Дарваза – це у перекладі "Брама" з туркменської. Та згодом її стали називати "Брама Пекла", і цілком справедливо.

Річ у тім, що під час буріння свердловина дісталася до великої підземної каверни, ґрунт просів, і бурова установка пішла під землю. У такий спосіб утворився кратер діаметром у 60 – 70 метрів і близько 20 – 30 метрів завглибшки, з якого почав виходити метан.

Геологи вирішили підпалити газ, і це скидалося на мудре рішення, адже воно мало запобігти отруєнню місцевих жителів. Вважалося, що метан вигорить за кілька тижнів, але – цього не сталося навіть через роки, як зауважили у My Modern Met.

Ось який вигляд із дрона мав кратер Дарваза у Туркменистані кілька років тому:

Лічильників газу там нема, але згоріли мільярди кубометрів, як не більше. А що ж, 55 років кочегарити піч, це вам не фунт ізюму. Цього вистачило б роками безкоштовно опалювати якусь Швейцарію,

– влучно зауважив учитель географії andriiutkin у мережі threads.

Він само яскраво порівняв Дарваз із "найдорожчою газовою плитою у світі, яку забули вимкнути 55 років тому". Дійсно, тільки у 2010 році президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов офіційно заговорив про пошуки способу загасити кратер.

У пустелі Каракуми досі горить кратер Дарваза: невже він згасне?

Держкомпанія Turkmengaz у червні 2025 року повідомила, як пише RFE/RL, що інтенсивність вогню знизилась утричі порівняно з піковими роками завдяки бурінню нових свердловин навколо кратера. Ті перехоплюють метан до того, як він досягає поверхні. Відтак і площа активного горіння зменшилась до третини від початкового розміру.

Але це сформувало дещо парадоксальну ситуацію. З одного боку, це добре, що вогонь гасне. З іншого, зменшення вогню непокоїть місцевий туристичний бізнес, адже тьмяніший кратер означає менше туристів.

Турист побував біля "Брами Пекла" і показав, яка вона зараз:

Ба й дістатися до Дарвази непросто, з кількох причин. По-перше, Туркменістан приймає лише 10 тисяч відвідувачів на рік, із яких лише близько тисячі – туристи. По-друге, сам кратер лежить за 260 кілометрів від Ашгабата, у пустелі без доріг та вказівників.

Цікавий факт: кратер офіційно має назву "Яскравість Каракумів" (Garagum ýalkymy), але у світі його всі знають як "Браму Пекла". Вночі він освітлює пустелю на кілометри, а жар відчувається з кількох десятків метрів. Вогонь ще горить, але, схоже, ця "газова плита" таки наближається до вимкнення.

