Самолет, летевший из Лондона в Афины, экстренно развернулся и совершил посадку в Цюрихе за плохого самочувствия пилота. Он потерял сознание во время полета.

Это был рейс авиакомпании British Airways и должен был длиться три часа, сообщает Daily Mail. Самолет "развернулся" в районе хорватского города Загреб.

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Сначала хотели вернуться обратно в Великобританию, однако самочувствие второго пилота ухудшалось.

Командиру корабля было приказано немедленно приземлиться в Швейцарии, чтобы второго пилота можно было срочно доставить в больницу. В Цюрихе его проверили и отпустили. Причину проблемы со здоровьем не оглашают, однако заверили, что это не коронавирус.

В результате британским туристам, которые находились на борту, пришлось прождать в Цюрихе более пяти часов. После этого продолжили свой полет в Афины.