Літак, який летів з Лондону до Афін, екстрено розвернувся та зробив посадку в Цюріху через погане самопочуття пілота. Він втратив свідомість під час польоту.

Це був рейс авіакомпанії British Airways і мав тривати три години, повідомляє Daily Mail. Літак "розвернувся" в районі хорватського міста Загреб.

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Спочатку хотіли повернутися до Великобританії, проте самопочуття другого пілота погіршувався.

Командиру корабля було наказано негайно приземлитися у Швейцарії, щоб другого пілота можна було терміново доставити в лікарню. У Цюриху його перевірили та відпустили. Причину проблеми зі здоров’ям не оголошують, проте запевнили, що це не коронавірус.

В результаті британським туристам, які перебували на борту, довелося прочекати в Цюриху більше п'яти годин. Після цього продовжили свій політ до Афін.