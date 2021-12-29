Департамент туризма Каймановых островов запускает специальную туристическую программу Global Citizen Concierge для цифровых кочевников. Такие путешественники смогут работать на пляжах, бунгалах и гостиничных номерах, в течение двух лет.

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Каймановы острова будут выдавать визы для фрилансеров

Так, на Каймановых островах предлагают новый сертификат визы, позволяющий цифровым кочевникам жить там до 90 дней. Получить документы можно сразу на 2 года, а уехать уже этой зимой.

Нет ничего похожего на то, как начать рабочий день с купания в теплых водах Карибского бассейна, катания на каяках между встречами Zoom или даже с офисом на пляже,

– заметил Адриан Уайт из Департамента туризма Каймановых островов.

Условия участия в программе: документы

действующий паспорт;

документы о доходах в год не менее 100 000 долларов;

копия трудового договора;

выписка из банка за последние 6 месяцев;

медицинское страхование на время нахождения.

Обратите внимание! Подробнее обо всех условиях программы читайте по ссылке.

В то же время, для тех, кто хочет приехать на меньший срок, разрешено находиться в отпуске до 30 дней без визы.

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Какие правила въезда для туристов

Путешественники, которые планируют зимовать на Каймановых островах, должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19 за день до вылета. Посетителям также необходимо на 2, 5 и 10-й день пребывания сделать дополнительные тесты.

В ноябре Каймановы острова возобновили бескарантинные путешествия для полностью вакцинированных из стран с высоким уровнем вакцинации, однако пока CDC считает, что риск заражения на островах "очень высок". Поэтому посетители из стран, где уровень вакцинации ниже 60%, обязаны проходить карантин в течение первых 10 дней после прибытия.

Что касается невакцинированных туристов, то им запрещено въезжать в страну.

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