Авиакомпания уже получила необходимые разрешения для запуска полетов и первый рейс должен быть 27 мая. Из города Газипаша будут лететь в аэропорт "Борисполь" три раза в неделю.
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Рейсы будут из Турции вторникам, четвергам и щонеди в 23:35 и прилетать в украинскую столицу в 02:15.
Вылеты из Киева запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 03:05 с прибытием в Газипаша в 05:40. Полет продлится 2,5 часа.
Минимальная цена авиабилетов из Киева в Газипаша начинается от 149 долларов в обе стороны и включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров без ограничения по весу.
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Авиабилет по более высокому тарифу с включенным багажом 20 килограмм стоит от 165 долларов в обе стороны.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.