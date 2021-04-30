Авиакомпания уже получила необходимые разрешения для запуска полетов и первый рейс должен быть 27 мая. Из города Газипаша будут лететь в аэропорт "Борисполь" три раза в неделю.

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Рейсы будут из Турции вторникам, четвергам и щонеди в 23:35 и прилетать в украинскую столицу в 02:15.

Вылеты из Киева запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 03:05 с прибытием в Газипаша в 05:40. Полет продлится 2,5 часа.

Минимальная цена авиабилетов из Киева в Газипаша начинается от 149 долларов в обе стороны и включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров без ограничения по весу.

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Авиабилет по более высокому тарифу с включенным багажом 20 килограмм стоит от 165 долларов в обе стороны.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь: