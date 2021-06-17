Pegasus Airlines запускает дневные рейсы из столицы Турции в Киев: стоимость авиабилетов

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт Борисполь. Они будут осуществляться с 1 июля.
Авиаперевозчик будет выполнять полеты три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы внесены в расписание до 28 октября 2021 года, когда заканчивается летняя навигация.
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Расписание рейсов
- Анкара 10:10 – Киев 12:15, вторник, четверг, суббота – new
- Анкара 00:05 – Киев 2:15, ежедневно
- Киев 13:05 – Анкара 15:10, вторник, четверг, суббота – new
- Киев 2:55 – Анкара 5:00, ежедневно
Отмечается, что сейчас Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом, после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании по маршруту составит 10 в неделю.
Стоимость авиабилетов
Минимальная цена начинается от 46 долларов в одну сторону, от 93 долларов туда – обратно.
В самый дешевый тариф входит перевозка только одного места ручной клади. Его вес может быть любой, но габариты должны быть в пределах 55х40х20 сантиметров.
Кроме Pegasus Airlines полеты по маршруту Киев – Анкара выполняет лоукост-подразделение, так называемая "дочка" Turkish Airlines – Anadolujet.
Условия въезда в Турцию
- за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код)
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию
- также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов
- результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.
Отметим, ранее украинский лоукостер SkyUp заявил, что расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и до Бодрума из Львова.
Кроме того, авиакомпания Windrose ("Роза ветров") будет осуществлять чартерные рейсы из Киева в Даламан.