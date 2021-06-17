Авіаперевізник виконуватиме польоти тричі на тиждень – щовівторка, четверга і суботи. Рейси внесені у розклад до 28 жовтня 2021 року, коли закінчується літня навігація.

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Розклад рейсів

Анкара 10:10 – Київ 12:15, вівторок, четвер, субота – new

10:10 – 12:15, вівторок, четвер, субота – new Анкара 00:05 – Київ 2:15, щодня

00:05 – 2:15, щодня Київ 13:05 – Анкара 15:10, вівторок, четвер, субота – new

13:05 – 15:10, вівторок, четвер, субота – new Київ 2:55 – Анкара 5:00, щодня

Зазначається, що зараз Pegasus Airlines літає між Києвом і Анкарою щодня в нічний час. У такий спосіб, після збільшення частоти польотів загальне число рейсів авіакомпанії на маршруті становитиме 10 в тиждень.

Вартість авіаквитків

Мінімальна ціна розпочинається від 46 доларів в одну сторону, від 93 доларів туди – назад.

У найдешевший тариф входить перевезення тільки одного місця ручної поклажі. Його вага може бути будь-якою, але габарити повинні бути в межах 55х40х20 сантиметрів.

Крім Pegasus Airlines польоти за маршрутом Київ – Анкара виконує лоукост-підрозділ, так звана "дочка" Turkish Airlines – Anadolujet.​

Умови в'їзду до Туреччини

за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину

також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин

результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.