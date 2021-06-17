Авіаперевізник виконуватиме польоти тричі на тиждень – щовівторка, четверга і суботи. Рейси внесені у розклад до 28 жовтня 2021 року, коли закінчується літня навігація.

Читайте також 5 природних чудес України, які треба побачити на власні очі хоча б раз у житті

Розклад рейсів

  • Анкара 10:10 – Київ 12:15, вівторок, четвер, субота – new
  • Анкара 00:05 – Київ 2:15, щодня
  • Київ 13:05 – Анкара 15:10, вівторок, четвер, субота – new
  • Київ 2:55 – Анкара 5:00, щодня

Зазначається, що зараз Pegasus Airlines літає між Києвом і Анкарою щодня в нічний час. У такий спосіб, після збільшення частоти польотів загальне число рейсів авіакомпанії на маршруті становитиме 10 в тиждень.

Вартість авіаквитків

Мінімальна ціна розпочинається від 46 доларів в одну сторону, від 93 доларів туди – назад.

У найдешевший тариф входить перевезення тільки одного місця ручної поклажі. Його вага може бути будь-якою, але габарити повинні бути в межах 55х40х20 сантиметрів.

Крім Pegasus Airlines польоти за маршрутом Київ – Анкара виконує лоукост-підрозділ, так звана "дочка" Turkish Airlines – Anadolujet.​

Умови в'їзду до Туреччини

  • за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)
  • негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину
  • також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин
  • результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.