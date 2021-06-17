Авиаперевозчик будет выполнять полеты три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы внесены в расписание до 28 октября 2021 года, когда заканчивается летняя навигация.

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Расписание рейсов

Анкара 10:10 – Киев 12:15, вторник, четверг, суббота – new

10:10 – 12:15, вторник, четверг, суббота – new Анкара 00:05 – Киев 2:15, ежедневно

00:05 – 2:15, ежедневно Киев 13:05 – Анкара 15:10, вторник, четверг, суббота – new

13:05 – 15:10, вторник, четверг, суббота – new Киев 2:55 – Анкара 5:00, ежедневно

Отмечается, что сейчас Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом, после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании по маршруту составит 10 в неделю.

Стоимость авиабилетов

Минимальная цена начинается от 46 долларов в одну сторону, от 93 долларов туда – обратно.

В самый дешевый тариф входит перевозка только одного места ручной клади. Его вес может быть любой, но габариты должны быть в пределах 55х40х20 сантиметров.

Кроме Pegasus Airlines полеты по маршруту Киев – Анкара выполняет лоукост-подразделение, так называемая "дочка" Turkish Airlines – Anadolujet.

Условия въезда в Турцию

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.