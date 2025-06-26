Женщина по имени Джулия показала, что дома их встретили десятки, если не сотни, пауков. Они поселились не только на стене, но и на потолке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео туристки в тиктоке.

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Пауки атакуют дом уже не впервые

Владелица, по имени Джулия, показала дом после приезда домой. На нем видно, как пауки буквально "оккупировали" жилье: от скоплений по 3 – 4 особи до целых "паучьих колоний".

Я просто заходила из комнаты в комнату и не могла понять, почему они здесь,

– поделилась автор видео.

Джулия обратилась к пользователям с вопросом: "Это нормально? Помогите". Но даже самые обоснованные ответы не смогли ее успокоить. Женщина добавила: "Думаю, мы переезжаем".

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"Это теперь дом пауков"

Видео стало популярным в тиктоке и собрало почти 200 тысяч просмотров ну и, конечно, очень много комментариев. Большинство пользователей испугалась даже через экран:

Извините, но я не смог бы туда войти ;

; Неужели этот маленький отпуск длился 10 лет?

И я сразу же снова бы поехала в отпуск;

Что это за страна? Просто, чтобы я знала, что туда никогда нельзя переезжать.

По словам владелицы дома, это случается уже не впервые. До отпуска проблему с пауками вроде бы уже решил сосед, который помог их убрать. Однако причину появления "пауков-квартирантов" не нашли, очевидно, поэтому они вернулись снова.