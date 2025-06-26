Жінка на ім'я Джулія показала, що вдома їх зустріли десятки, якщо не сотні, павуків. Вони поселилися не лише на стіні, а й на стелі, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео туристки в тіктоці.
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Павуки атакують дім вже не вперше
Власниця, на ім'я Джулія, показала будинок після приїзду додому. На ньому видно, як павуки буквально "окупували" житло: від скупчень по 3 – 4 особини до цілих "павукових колоній".
Я просто заходила з кімнати в кімнату і не могла зрозуміти, чому вони тут,
– поділилася авторка відео.
Джулія звернулася до користувачів із питанням: "Це нормально? Допоможіть". Але навіть найобґруншованіші відповіді не змогли її заспокоїти. Жінка додала: "Гадаю, ми переїжджаємо".
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"Це тепер будинок павуків"
Відео стало популярним у тіктоці й зібрало майже 200 тисяч переглядів ну й, звісно, дуже багато коментарів. Більшість користувачів злякалася навіть через екран:
- Вибачте, але я не зміг би туди увійти;
- Невже ця маленька відпустка тривала 10 років?
- І я одразу знову ж би поїхала у відпустку;
- Що це за країна? Просто, щоб я знала, що туди ніколи не можна переїжджати.
За словами власниці будинку, це трапляється вже не вперше. До відпустки проблему з павуками начебто вже вирішив сусід, який допоміг їх прибрати. Однак причину появи "павуків-квартирантів" не знайшли, очевидно, тому вони повернулися знову.