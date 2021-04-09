Правда, есть кое-что, на что туристам стоит обратить внимание. Путешественник Орест Зуб, который совершил поездку по южным штатам на кемпере, и Кристина Данькив, что переехала из Украины в США, поделились своими впечатлениями и интересными фактами о здешнем отдыхе.
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Интересные факты о побережье США
Виза
С началом карантина посольство прекратило принимать заявки на получение туристической визы. Поэтому поехать в США могут только те, что получили ее раньше.
Фаренгейты вместо Цельсия
Кристина рассказала, если сказать американцу температуру в Цельсиях, он просто не поймет. Также вместо килограммов здесь паунды и мили вместо километров.
Своя Одесса
В Западном Техасе есть город Одесса, в нем добывают и перерабатывают нефть. Существует мнение, что так его назвали эмигранты, что бывали до этого в украинской Одессе.
Место для тех, кому надоел карантин
Орест говорит, что во Флориде любые карантинные ограничения отсутствуют.
Человек, который не знает о пандемии, не имеет шанса об этом узнать во Флориде. Здесь просто продолжают жить, – отметил путешественник.
Он добавил, что именно поэтому сюда едут все, кто устал от карантина.
Орест Зуб в США / Фото: Орест Зуб
Сезон ураганов
Если не хотите приехать в сезон ураганов, то проверьте это перед поездкой. Обычно он начинается примерно в июне и продолжается до сентября.
Высокие цены
Тревел-блогер говорит, что Америка готова принять все деньги. Если цены на продукты в супермаркетах примерно такие же, то в ресторанах за блюдо вам придется заплатить от 20 долларов. Интернет на телефоне обойдется в 40 долларов в месяц. А аренда авто – 50 – 300 долларов, но можно воспользоваться программой Turo, где автомобили сдают их владельцы. Здесь можно найти и за 15 долларов.
Оплата на входе за автомобиль
Входы в национальные парки США оплачивают не за человека, а за автомобиль. В среднем нужно заплатить 30 долларов.
Так в Америке стимулируют уменьшение количества пользования авто и вредных выбросов, – рассказывает Орест.
Жилье
За самый дешевый отель, где условия будут не самые лучшие, придется заплатить 60 – 70 долларов. Если хотите что-то поприличнее – 150 – 200 долларов за ночь.
Дом на колесах
Однако, если не хотите останавливаться в отелях, есть выход – арендовать кемпер (дом на колесах). Примерно стоит от 150 до 250 долларов в день.
Дом на колесах в США / Фото: Орест Зуб
Музей Хемингуэя
Поклонникам Хемингуэя стоит поехать на остров Ки-Уэст во Флориде. Здесь вы найдете музей культового писателя и даже потомков его любимого кота – Снежка. Цена билета – 13 долларов.
Хогвартс
Поттероманам нужно отправляться в Орландо.
Там лучшие аттракционы, на которых я была в своей жизни. Кроме Гарри Поттера является сооружения и по мотивам других фильмов, а также сувенирные магазинчики, где продаются вещи из фильмов, – говорит Кристина.
Цена за вход 360 долларов за день пребывания.
Winwood Walls
Уличное искусство всегда по-особенному прекрасно. В прошлом криминальный район стал гордостью Майами. Здесь много граффити, ресторанчиков и скульптур.
Winwood Walls в Майами / Фото: UnSplash
Майами – место для серферов
Спокойно поплавать здесь не получится, ведь большие волны – отличное место для серфа.
Пляж с песком, что не нагревается
В Сарасоте есть пляж Сиеста Ки, считается одним из лучших в Штатах. Там песок состоит из мелких кристаллов кварца и вообще не нагревается.
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Живые аллигаторы
В национальном парке Эверглейдс можно увидеть живых аллигаторов, которые плавают в болотах парка. Цена за вход – 30 долларов из автомобиля, или 15, если пешком, или на велосипеде.