Правда, есть кое-что, на что туристам стоит обратить внимание. Путешественник Орест Зуб, который совершил поездку по южным штатам на кемпере, и Кристина Данькив, что переехала из Украины в США, поделились своими впечатлениями и интересными фактами о здешнем отдыхе.

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Интересные факты о побережье США

Виза

С началом карантина посольство прекратило принимать заявки на получение туристической визы. Поэтому поехать в США могут только те, что получили ее раньше.

Фаренгейты вместо Цельсия

Кристина рассказала, если сказать американцу температуру в Цельсиях, он просто не поймет. Также вместо килограммов здесь паунды и мили вместо километров.

Своя Одесса

В Западном Техасе есть город Одесса, в нем добывают и перерабатывают нефть. Существует мнение, что так его назвали эмигранты, что бывали до этого в украинской Одессе.

Место для тех, кому надоел карантин

Орест говорит, что во Флориде любые карантинные ограничения отсутствуют.

Человек, который не знает о пандемии, не имеет шанса об этом узнать во Флориде. Здесь просто продолжают жить, – отметил путешественник.

Он добавил, что именно поэтому сюда едут все, кто устал от карантина.



Орест Зуб в США / Фото: Орест Зуб

Сезон ураганов

Если не хотите приехать в сезон ураганов, то проверьте это перед поездкой. Обычно он начинается примерно в июне и продолжается до сентября.

Высокие цены

Тревел-блогер говорит, что Америка готова принять все деньги. Если цены на продукты в супермаркетах примерно такие же, то в ресторанах за блюдо вам придется заплатить от 20 долларов. Интернет на телефоне обойдется в 40 долларов в месяц. А аренда авто – 50 – 300 долларов, но можно воспользоваться программой Turo, где автомобили сдают их владельцы. Здесь можно найти и за 15 долларов.

Оплата на входе за автомобиль

Входы в национальные парки США оплачивают не за человека, а за автомобиль. В среднем нужно заплатить 30 долларов.

Так в Америке стимулируют уменьшение количества пользования авто и вредных выбросов, – рассказывает Орест.

Жилье

За самый дешевый отель, где условия будут не самые лучшие, придется заплатить 60 – 70 долларов. Если хотите что-то поприличнее – 150 – 200 долларов за ночь.

Дом на колесах

Однако, если не хотите останавливаться в отелях, есть выход – арендовать кемпер (дом на колесах). Примерно стоит от 150 до 250 долларов в день.



Дом на колесах в США / Фото: Орест Зуб

Музей Хемингуэя

Поклонникам Хемингуэя стоит поехать на остров Ки-Уэст во Флориде. Здесь вы найдете музей культового писателя и даже потомков его любимого кота – Снежка. Цена билета – 13 долларов.

Хогвартс

Поттероманам нужно отправляться в Орландо.

Там лучшие аттракционы, на которых я была в своей жизни. Кроме Гарри Поттера является сооружения и по мотивам других фильмов, а также сувенирные магазинчики, где продаются вещи из фильмов, – говорит Кристина.

Цена за вход 360 долларов за день пребывания.

Winwood Walls

Уличное искусство всегда по-особенному прекрасно. В прошлом криминальный район стал гордостью Майами. Здесь много граффити, ресторанчиков и скульптур.



Winwood Walls в Майами / Фото: UnSplash

Майами – место для серферов

Спокойно поплавать здесь не получится, ведь большие волны – отличное место для серфа.

Пляж с песком, что не нагревается

В Сарасоте есть пляж Сиеста Ки, считается одним из лучших в Штатах. Там песок состоит из мелких кристаллов кварца и вообще не нагревается.

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Живые аллигаторы

В национальном парке Эверглейдс можно увидеть живых аллигаторов, которые плавают в болотах парка. Цена за вход – 30 долларов из автомобиля, или 15, если пешком, или на велосипеде.