Неизведанная Македония: 4 причины выбрать направление, которое скоро станет трендом
Локдаун – не время для путешествий, но точно время, чтобы их планировать. Поэтому ловите еще один крутой маршрут, куда можно улететь в отпуск.
Источник:Новый канал
Макс Узол – тревел-блогер и ведущий реалити "У кого больше?" на Новом канале рассказал, почему туда стоит полететь.
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Путешественник рассказал, что они с женой – Олей Манько, несколько месяцев собирались за границу, но постоянно меняли страны из-за COVID-19. Однако, наконец нашли идеальный вариант – Балканы. Полетели в Северную Македонию. Макс отметил, что сейчас это очень необычное туристическое направление, но что-то ему подсказывает, что оно совсем скоро станет трендом.
Почему стоит выбрать для отпуска Македонию?
Никаких ограничений
Туда можно попасть без ограничений – никаких тебе ПЦР-тестов и самоизоляции. Правда, в общественных местах надо ходить в масках, – рассказал блогер.
Природа
Макс признался, что страна очень красивая. Здесь невероятно живописные пейзажи, которые еще совсем незаезженные туристами. Особенно сейчас.
Живописная природа Македонии / Фото: Новый канал
Главная же ценность Македонии – природа! Горы с чистым воздухом, каньоны, озера, пещеры. А еще – домики с красными черепичными крышами, средневековые крепости, каменные монастыри, – говорит путешественник.
Также он добавил, что в Македонии очень простые и открытые люди, еще не избалованные туристами.
Удобный перелет
По словам Макса, сейчас туда появились прямые перелеты от украинского авиаперевозчика WindroseAirlines. Они активно летают на Балканы.
Макс Узол и Оля Манько дорогой в Македонию / Фото: Новый канал
Бюджетное путешествие
Македония – совсем недорогая страна. Цены – как в Украине. Если постараться, то можно найти жилье от 10 евро, а авто – от 15 евро в сутки. Это зависит от вкусов и пожеланий относительно комфорта, – поделился тревел-блогер.
Отметим, ранее Макс Узол с женой рассказали неизвестные факты о Черновицком университете. В частности, о катакомбах и гигантском компьютере в храме.
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