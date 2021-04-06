Локдаун – не время для путешествий, но точно время, чтобы их планировать. Поэтому ловите еще один крутой маршрут, куда можно улететь в отпуск.

Макс Узол – тревел-блогер и ведущий реалити "У кого больше?" на Новом канале рассказал, почему туда стоит полететь.

Читайте также Смешные и странные законы в разных странах мира: за что турист может получить штраф

Путешественник рассказал, что они с женой – Олей Манько, несколько месяцев собирались за границу, но постоянно меняли страны из-за COVID-19. Однако, наконец нашли идеальный вариант – Балканы. Полетели в Северную Македонию. Макс отметил, что сейчас это очень необычное туристическое направление, но что-то ему подсказывает, что оно совсем скоро станет трендом.

Почему стоит выбрать для отпуска Македонию?

Никаких ограничений

Туда можно попасть без ограничений – никаких тебе ПЦР-тестов и самоизоляции. Правда, в общественных местах надо ходить в масках, – рассказал блогер.

Природа

Макс признался, что страна очень красивая. Здесь невероятно живописные пейзажи, которые еще совсем незаезженные туристами. Особенно сейчас.



Живописная природа Македонии / Фото: Новый канал

Главная же ценность Македонии – природа! Горы с чистым воздухом, каньоны, озера, пещеры. А еще – домики с красными черепичными крышами, средневековые крепости, каменные монастыри, – говорит путешественник.

Также он добавил, что в Македонии очень простые и открытые люди, еще не избалованные туристами.

Удобный перелет

По словам Макса, сейчас туда появились прямые перелеты от украинского авиаперевозчика WindroseAirlines. Они активно летают на Балканы.



Макс Узол и Оля Манько дорогой в Македонию / Фото: Новый канал

Бюджетное путешествие

Македония – совсем недорогая страна. Цены – как в Украине. Если постараться, то можно найти жилье от 10 евро, а авто – от 15 евро в сутки. Это зависит от вкусов и пожеланий относительно комфорта, – поделился тревел-блогер.

Отметим, ранее Макс Узол с женой рассказали неизвестные факты о Черновицком университете. В частности, о катакомбах и гигантском компьютере в храме.